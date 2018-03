Entre pros y contras

A juzgar por las reacciones que siguieron a la propuesta de volver a radicar un proyecto de ley en el Congreso que le quite tres ceros al peso, las posibilidades de que la iniciativa salga adelante son elevadas. Tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco de la República estuvieron a favor de la idea, al igual que un buen número de gremios. El de los contadores, por ejemplo, señaló que una disposición en ese sentido serviría para hacer más liviana su labor.

Aun así, propios y extraños aceptaron que el impacto económico de introducir una nueva familia de billetes y monedas sería menor. Si bien alguien podrá decir que la comodidad no tiene precio, el debate se complica cuando se miran los costos.



Y es que en medio de la situación de estrechez actual, más de una persona levanta las cejas cuando se habla de gastos no presupuestados por cerca de 300.000 millones de pesos. Es verdad que estos se distribuirían a lo largo de varios años, pero no se trata de una suma menor.



De otro lado, hay algunos que miran con preocupación la posible reacción del público. Aunque se trata de condiciones muy diferentes, más de uno recuerda lo que sucedió con la ‘hora Gaviria’ a comienzos de la década pasada. Con el fin de paliar las incomodidades propias de un fuerte racionamiento de energía, las autoridades de ese entonces decidieron adelantar el reloj en 60 minutos para que hubiera más luz solar durante la jornada laboral. El problema es que en las zonas rurales la gente siguió con el huso de siempre, lo cual creó no pocos trastornos.



Y si bien en este caso no habría posibilidad de dar marcha atrás, nadie quiere arriesgarse a crear una nueva fuente de descontento popular. Debido a ello, es posible que el ambiente en el Capitolio sea frío, para no hablar de los parlamentarios que están de salida y con poco ánimo de meterle el diente a ciertos asuntos.



En conclusión, no es claro el desenlace de esta historia. Sin duda, llegará el día en que la idea de emitir un nuevo peso se concrete. La pregunta es si eso va a suceder ahora o si habrá que esperar un tiempo adicional antes de que cambiemos de billetes.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto