No debería pasar inadvertido el llamado que hizo la Cámara Colombiana de la Infraestructura para que los empresarios del país “antepongan la ética sobre los intereses oscuros que atenten contra la moral pública”. Este fue el resultado de una junta directiva extraordinaria en la cual la entidad expulsó a Odebrecht, protagonista de un escándalo de corrupción cuyas ramificaciones todavía están por conocerse.



Ante la magnitud de lo sucedido, lo correcto era proceder con firmeza. Eso es lo que hizo el gremio, pues aparte de hacer una purga interna, conminó a las instituciones que tienen como mandato constitucional velar por el buen uso de los fondos públicos a que hagan su labor y acaben con la venalidad en las relaciones entre los particulares y el Estado.



No menos importante es insistir en que hay mucho que hacer en el plano regional y municipal, donde lo usual es la asignación de contratos a dedo, o las licitaciones hechas a la medida. Debido a esa realidad, lo que se impone es apoyar la figura del ‘pliego tipo’ que les daría a todos los postulantes a un contrato público las mismas oportunidades.

Por eso se vuelve crucial impulsar una ley en esa dirección que cursa en el Congreso. Lo que se ha visto es que los acuerdos de buena voluntad que en su momento firmaron algunos alcaldes y gobernadores acabaron siendo efímeros.



Afortunadamente, el clima de opinión puede servir para mejorar la calidad de las normas. Si a lo anterior se le agrega la exigencia de más resultados a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, a los corruptos les quedará más difícil continuar con las costumbres de siempre. Solo falta que la justicia imponga sanciones ejemplares que no pueden terminar con un caso emblemático. Porque aquí no solo hay mucha tela por cortar, sino que se requiere una cirugía de fondo.



ricavi@portafolio.co

@ravilapinto