El video no dura ni siquiera tres minutos. Sin embargo, fue suficiente para que quedaran claras las que serán las primeras determinaciones de Donald Trump cuando asuma la presidencia de Estados Unidos, el 20 de enero del 2017.



En el pronunciamiento dado a conocer el lunes, el mandatario electo señaló que prepara una serie de decretos que planea promulgar desde su primer día en la Casa Blanca. Estos le permitirán poner el tono de una administración claramente encaminada a desmontar el legado de Barack Obama, antes, incluso, de que el Congreso –de mayoría republicana– haga lo propio.



Sin duda, lo más llamativo del paquete inicial es la determinación de cancelar la participación estadounidense en el acuerdo Transpacífico, más conocido como TPP (por sus siglas en inglés). El pacto suscrito por una docena de países era considerado como el esquema más ambicioso jamás negociado a ambos lados del océano.



Además, el hecho de que entre sus integrantes no estuviera China, era una señal evidente en el sentido de mantener la presencia norteamericana en la zona económicamente más dinámica del planeta, sin contar con Pekín. Ahora, el mensaje implícito es que habrá un repliegue que dejará vacíos que otros intentarán llenar.



Tras la cancelación de la membresía del socio más importante del bloque, los demás no saben qué hacer. Australia quisiera continuar con los 11 que quedan, pero Japón dejó en claro que seguir con el complejo proceso de ratificación, ya no vale la pena.



Lo ocurrido sugiere que viene tiempos difíciles para el comercio global. Así Trump no llegue a concretar sus promesas de campaña más extremas, está decidido a hacer valer el eslogan de “América primero”. Los demás, que esperen.



ricavi@portafolio.co

@ravilapinto