Para resumirlo en una frase, la noticia de la semana que termina es que no hubo noticia. Justo cuando los observadores esperaban la radicación del proyecto de reforma tributaria estructural que el Gobierno había anunciado, los días pasaron y el texto no salió a la luz.



Ahora, el Ejecutivo está obligado a presentar la iniciativa el martes que viene, pues los plazos del debate en el Congreso escasamente le permitirán que la iniciativa salga adelante dentro del periodo normal del sesiones, aunque no se puede descartar una convocatoria a extras. En contra de los llamados a que el articulado pudiera ser debatido con calma, ahora lo que vendrá será una especie de carrera contra el reloj que no se compadece con la trascendencia de lo que se debería proponer.



Si la realidad responde a las expectativas, es algo que todavía está por verse. A falta de un proyecto, los espacios de la prensa se llenaron de especulaciones que daban como ciertos un gravamen aquí, o el aumento de una tarifa allá. La práctica más usual consistió en tomar las recomendaciones de la Comisión de Expertos, que rindió su informe en diciembre pasado, y asumir que el Ejecutivo las seguirá al pie de la letra.



En efecto, más de un observador desprevenido llegó a creer que ya existe un esquema concreto que incluye un IVA del 19%, además de una redistribución de las cargas entre personas jurídicas y naturales, entre otras modificaciones al estatuto actual. Aunque parte de eso podría ser cierto, es mejor no anticiparse a sacar conclusiones antes de tiempo.



Y es que como señaló un comentarista “si esperamos lo más, vale la pena esperar lo menos”. La salida del clóset de la tributaria es cuestión de días y cuando se conozca será indispensable analizarla en su conjunto y hacer un balance de eventuales ganadores y perdedores. Pero nada de eso será posible, al menos con una reforma que, por ahora, es imaginada hasta tanto el Ministerio de Hacienda no la saque a la luz pública.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto