Tras meses de andar por el carril lento, las ventas de vehículos en Colombia experimentaron una notoria aceleración en diciembre que sorprendió a algunos observadores.



De acuerdo con las cifras del sector, en los últimos 30 días del 2016 se negociaron 33.468 unidades, un 13 por ciento más que en igual periodo del año anterior.



Por cuenta de esa circunstancia, la actividad superó en negocios los estimativos que se hacían. La cuenta definitiva fue de 253.698 unidades anuales colocadas, algo mejor que el cuarto de millón que los líderes del segmento tenían en mente.



Aunque siempre es posible analizar lo sucedido como el comienzo de una anhelada recuperación, los más escépticos hablan de los factores particulares que explicaron el inesperado salto. Bajo ese punto de vista, las esperanzas fijadas en que venga un gran repunte en el 2017 son pocas, pues las condiciones objetivas realmente no muestran una variación significativa.



El motivo es que la conjunción del salón del automóvil en Bogotá y del alza en el IVA hasta el 19 por ciento pudieron anticipar las decisiones de compra de manera significativa. Sobre todo en los carros de gama alta, el ahorro de tres puntos porcentuales no es menor y pudo llevar a más de uno a caer en la tentación de ensayar nuevos modelos.



Aunque eventualmente el mercado sabrá asimilar el golpe, por ahora el viento seguirá soplando en contra. Hay expectativa de que las tasas de interés se reduzcan, pero eso no sucederá con la rapidez que muchos desean. Además, el mercado laboral muestra síntomas inequívocos de estancamiento que llevan a concluir que otra vez la senda mostrará baches que exigirán pericia de las diferentes marcas, si quieren ganarles terreno a sus competidores.



