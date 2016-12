Dice el conocido refrán que ‘tantas veces va el cántaro al agua, que al final se rompe’. Guardadas proporciones, eso fue lo que ocurrió este jueves con la determinación adoptada por el Invías de no aceptar la solicitud de prórroga del contratista encargado de construir el Túnel de la Línea, el cruce más importante de la Cordillera Central.



La obra, cuyo plazo empezó a correr desde el 2008, había visto extendidos sus plazos en cuatro oportunidades anteriores. Todo parecía estar en camino de solución en marzo del 2015, cuando se pactaron 20 hitos que obligaban a la Unión Temporal Segundo Centenario (UTSC) a cumplirlos, sin lugar a reclamaciones judiciales o extrajudiciales ni pagos de perjuicio alguno.



A pesar de esa situación, desde hace meses empezaron a correr rumores sobre la lentitud en varios frentes de trabajo. El pasado 11 de noviembre, la firma encargada del proyecto pidió un nuevo aplazamiento con el argumento de que una serie de imprevistos obligaban a mover el cronograma por 75 días.



No obstante, el examen de los avances determinó que hacían falta siete meses de labores intensas para concluir no solo el túnel principal, sino una serie de obras complementarias. Por lo tanto, el Gobierno prefirió cortar por lo sano y conseguir una empresa o consorcio que se responsabilice del 12 por ciento que falta para entregar la vía renovada.



Así las cosas, la semana que viene se abrirá una licitación pública que sería adjudicada en marzo. Si los plazos se respetan, ello permitiría que el emprendimiento sea inaugurado en la primera mitad del 2018. Al respecto, los conocedores recuerdan que cuando UTSC ganó el concurso inicial, más de uno señaló que con el valor ofertado sería imposible concluir a tiempo. Aquí se volvió a ratificar eso de que lo barato, sale caro.



