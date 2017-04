Lo que va de Rafael a Lenín

No es extraño a la tradición política ecuatoriana que el perdedor en unas elecciones presidenciales se niegue a reconocer el triunfo de su contrincante. Pero quienes conocen la historia del país vecino saben que la protesta del bando perdedor no conduce a que se revisen los resultados anunciados.



Por tal motivo, tendría que suceder algo realmente inusual para que Lenín Moreno no reciba la banda tricolor de su mentor, Rafael Correa, el próximo 24 de mayo, cuando se celebre otro aniversario de la batalla de Pichincha. Así el margen de victoria haya sido estrecho, la verdad es que el continuismo triunfó en la nación vecina.



Sobre el papel, esa circunstancia llevará a que la transición sea lo más tranquila posible, pues el movimiento Alianza País seguirá en posesión de las llaves del Palacio de Carondelet en Quito. Con mayoría parlamentaria, el nuevo mandatario podrá sacar adelante con holgura su programa de gobierno.



Sin embargo, los retos serán grandes, sobre todo en el campo económico. A fin de cuentas, el impacto de la caída en los precios del petróleo todavía se siente y el desánimo en el sector privado es la norma. Las proyecciones del 2017 apuntan a que el crecimiento volverá a ser negativo, sin que exista la esperanza de una reactivación.



Como si lo anterior fuera poco, la defensa del modelo de dolarización exige sacrificios mayores que los que le corresponden a naciones que cuentan con su propia moneda. La capacidad de endeudamiento es poca y el peligro de una crisis creada por una falta aguda de divisas, permanece latente.



Todo lo anterior le complica el panorama a Moreno. La estrechez de su margen de triunfo anticipa una mayor conflictividad justo cuando el país requiere unidad para enfrentar la turbulencia.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto