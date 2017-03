Después de que en enero el Índice de Confianza del Consumidor llegó a su mínimo histórico, los analistas esperaban el veredicto de comerciantes e industriales para el primer mes del año. Y es que más allá de la percepción del público, el concepto de estos dos segmentos entrega bases más reales con respecto a la marcha de los negocios.

El resultado muestra luces y sombras.



A pesar de las quejas de Fenalco y los sondeos que muestran que las ventas en renglones específicos no se comportan de la forma más adecuada, la verdad es que el veredicto de los almacenes es sorprendentemente positivo.



Así se desprende del índice de confianza comercial, el cual aumentó con respecto a la medición de diciembre y a la de la misma época del 2016. De manera ampliamente mayoritaria, quienes respondieron el cuestionario son positivos con respecto a la situación económica de su empresa, al tiempo que registran un buen comportamiento de los inventarios y dicen tener buenas expectativas para el próximo semestre.



En contraste, el parte proveniente de la actividad manufacturera raya en lo inquietante. Para comenzar, el volumen de pedidos no repunta, mientras que el nivel de existencias se deteriora. Más preocupante todavía, es que el componente de expectativas de producción se ubicó en su punto más bajo desde el 2009, para el mes de enero.



Tal vez la única luz para el segmento fabril tiene su origen en las exportaciones, cuyo valor en dólares subió en el último trimestre del 2016, junto con el volumen de pedidos. Si el sector externo se va a convertir en una especie de salvavidas para la producción nacional, es algo imposible de predecir aún. No obstante, las autoridades deberían prestarle atención a los problemas que persisten, como es el caso del transporte.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto