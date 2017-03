Mejor, pero no al otro lado

Una vez más, la realidad le ganó la mano a las apuestas de los analistas. Justo cuando se creía que el efecto del aumento de tres puntos porcentuales en la tarifa del IVA llevaría a que la inflación en Colombia hiciera una pausa en su carrera descendente, el ritmo de aumento en los precios bajó otro escalón.



Así lo confirmó el Dane, al reportar la marcha de la carestía en febrero. Según la entidad, la variación en la canasta familiar fue de 1,01 por ciento el mes pasado, un dato inferior al 1,28 por ciento observado en el mismo lapso del 2016.



Como consecuencia, el acumulado de los últimos 12 meses quedó en menos de 5,2 por ciento. Es verdad que el guarismo todavía supera por un buen margen el límite superior del rango establecido por el Banco de la República –que está entre 2 y 4 por ciento anual–, pero es imposible desconocer que en relación con el pico observado en julio, la caída es de 3,8 puntos porcentuales.



Ante lo sucedido, la expectativa de los expertos es que el Emisor continúe con su estrategia de reducir la tasa de interés que les cobra a las entidades financieras por darles liquidez temporal. Esos recortes, eventualmente, serán sentidos por los usuarios del crédito, algo que le ayudará a la marcha de la economía, cuyo desempeño no es el mejor.



Sin embargo, no faltan las voces que piden prudencia, pues el riesgo de un rebrote inflacionario sigue latente. El motivo es que el reajuste en el salario mínimo, junto con la inercia de las alzas, hacen que algunos bienes y servicios aumenten muy por encima del promedio.



Así pasa con capítulos como salud, comunicaciones y educación, cuyos incrementos superan el 7,5 por ciento anual. Por tal razón, será necesario mantener la rienda corta, para que los segmentos que siguen desbocados, vuelvan al redil, algo que no está exento de retos.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto