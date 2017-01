2017-01-03 06:41 a.m.

Si algún episodio reciente resume los inquietantes problemas económicos de América Latina es el de Argentina, en donde la calma propia de la temporada de verano fue interrumpida por la decisión del presidente Mauricio Macri de escindir el ministerio de Economía y Finanzas, lo cual llevó a la renuncia de su titular.



Más allá de los detalles de la medida, es claro que el inquilino de la Casa Rosada no se encuentra satisfecho con la marcha de la actividad productiva que apunta a una contracción cercana al 2 por ciento en el 2016.



Y ese caso no es el único en el cual la realidad se encamina a ser peor que las expectativas. En Brasil, los temas políticos siguen pesando negativamente en el comportamiento de consumidores y empresarios, mientras que en México la sombra de Donald Trump y sus posibles decisiones en contra de las exportaciones a Estados Unidos golpea la confianza del ramo empresarial.



Como si lo anterior no fuera suficiente, la crisis de Venezuela tiende a hacerse todavía más angustiosa por cuenta de la torpeza del gobierno bolivariano. La política de cambiar los billetes de 100 bolívares por otros de diferente denominación creó trastornos adicionales en un país en el cual la hiperinflación y el desabastecimiento son flagelos permanentes.



Dentro del grupo de naciones de mayor tamaño, la única que se salva por ahora es Perú que se encamina a un crecimiento que bordearía el 4 por ciento, el cual supera con creces el promedio regional. Pero la continuidad de esa cifra está en veremos debido a los líos que enfrenta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, minoritario en el Congreso y enfrentado a una oposición feroz.



A la luz de esas realidades, es válido preguntarse si en el 2017 Latinoamérica pasará del rojo al negro. Las proyecciones de la Cepal o del Fondo Monetario Internacional indican que así será, a pesar de la notoria inquietud en torno a lo que pueda suceder en Washington, una vez los republicanos se instalen en la Casa Blanca.



El problema es que el dato pronosticado apenas si supera el uno por ciento. Una vez descontado el aumento de la población, el saldo muestra una caída en el ingreso por habitante, con lo cual –a menos que tenga lugar un repunte inesperado– la zona podría dar marcha atrás en esta estadística por tercer año consecutivo.



