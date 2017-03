Por debajo del promedio

Uno de los alegatos más comunes de los latinoamericanos es que en la región se pagan muchos impuestos. Y aunque es cierto que a lo largo de las dos décadas pasadas los giros al fisco han subido en proporción al tamaño de las diferentes economías, todavía la brecha frente a lo que sucede en otras latitudes es considerable.



Así lo señaló un reporte dado a conocer ayer, en cuya elaboración intervinieron varias entidades multilaterales como la Cepal o el BID, además de la Ocde. De acuerdo con el informe, los recaudos tributarios ascendieron al 22,8 por ciento del Producto Interno Bruto de América Latina en el 2015, seis décimas más que en el año precedente.



Dicha proporción se encuentra muy por debajo del 34,3 por ciento, que en promedio reciben las arcas de los 35 países que forman parte de la Ocde. Con excepción de Cuba, todos los demás distan del guarismo mencionado, aunque Brasil y Argentina no están muy lejos.



Por su parte, Colombia se ubica en la parte baja de la tabla, dos puntos porcentuales detrás del promedio regional. En las cuentas se incluyen no solo los impuestos nacionales, sino también los regionales y locales, al igual que las contribuciones a la seguridad social, como salud y pensiones.



Contra lo que pudiera creerse, la única carga que podría calificarse de especialmente onerosa en lo que atañe al peso de diferentes gravámenes, es la tributación sobre la renta que pagan las empresas. En las demás categorías, estamos atrás, incluyendo el IVA.

Es verdad que las cuentas mencionadas no cobijan el efecto de la reforma aprobada en diciembre pasado. Pero cuando se tiene en cuenta que está última va a generar el 0,6 por ciento del PIB, el mensaje es que aún seguiremos atrás de la norma regional.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto