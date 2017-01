No se trata de un diagnóstico de buena salud, pero el lunes pasado el Fondo Monetario Internacional se unió al coro de instituciones que afirman que la economía mundial está comenzando a mejorar. En sus pronósticos para este año y el próximo, la entidad multilateral señaló que el Producto Interno Bruto global tendrá una expansión del 3,4% y 3,6% en el 2018, medio punto por encima del 2016. La cifra puede parecer menor, pero el empinamiento de la pendiente no es despreciable. En el mejor de los casos el planeta podría aspirar a una tasa cercana al 4% antes de que termine la presente década.



Las causas del impulso son múltiples y se encuentran tanto en los países desarrollados como en los emergentes. Estados Unidos, Japón y hasta la propia Europa deberían aumentar su ritmo, al igual que China. Esa mayor dinámica influye para que los precios de los bienes básicos superen los mínimos de hace unos meses, lo cual beneficia a los exportadores de materias primas.



Como consecuencia, incluso aquellas naciones que están en recesión deberían experimentar una realidad menos dura. Ese es el caso de Brasil, que comenzaría a salir del agujero en el que se encuentra, o de Colombia, cuyas perspectivas son más positivas. Gracias a ello, América Latina volvería a terreno positivo.



No obstante, los observadores miran con una mezcla de optimismo y aprehensión la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En el mejor de los casos, la administración republicana sacaría adelante su programa de infraestructura, lo cual crearía una especie de círculo virtuoso. En el peor, la mezcla de proteccionismo y enfrentamientos con México o China podría descarrilar el que se antoja como un año, que, sin ser bueno, apunta a ser mejor que los anteriores.



ricavi@portafolio.co

@ravilapinto