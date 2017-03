¿Que la vida sigue igual?

El refrán afirma que ‘después de la tempestad, viene la calma’. Tan conocido dicho bien podría utilizarse para describir lo sucedido en los mercados financieros internacionales, cuando las aguas terminaron la semana en un estado de relativa tranquilidad que sorprendió a más de un observador.



Una muestra de ello es que el índice Dow Jones, que mide el valor promedio de las 30 acciones más representativas de la bolsa de Nueva York, terminó el viernes por encima de los 20.000 puntos, asociado sobre todo a los resultados de ventas de Apple y no a los anuncios hechos en Washington. Aquellos que estaban preocupados, se encuentran menos angustiados y los entusiastas han disminuido sus apuestas.



En el ámbito local, la tasa representativa de mercado para el lunes será de 2.855 pesos por dólar, un bajón de 145 pesos frente al arranque del primero de enero, el cual va en contravía de los pronósticos con respecto a un fortalecimiento del billete verde. Factores fundamentales como el precio del petróleo volvieron a pesar más que las expectativas sobre los trastornos monetarios previstos.



Y es que el conocido ‘efecto Trump’ empezó a amainar con el correr de los días. Tal parece que los inversionistas comienzan a creer que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tendrá menos injerencia inmediata de lo que se pensaba en el manejo de ciertos asuntos.



Por tal razón, los analistas le prestaron más atención a la decisión del Banco de la Reserva Federal estadounidense de dejar inalteradas las tasas de interés que controla. Aparte de lo anterior, el reporte sobre el comportamiento del empleo en enero deja un sabor agridulce, pues aunque la población ocupada aumentó, las remuneraciones no.



Debido a ello, pareciera que la efervescencia de hace tres semanas ha dado paso a una actitud de espera. Lo anterior no quiere decir que las cosas vayan a seguir igual, sino que el giro en el viento se va a demorar un tiempo. Incluso, es posible que todo siga igual, o casi.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto