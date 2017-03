Que se cumpla la proyección

No le faltó al Gobierno optimismo ayer cuando presentó los elementos del programa ‘Colombia repunta’, el mismo que le ayudaría a la economía a comportarse mejor en el 2017. En contraste con los pronósticos conservadores que hacen los analistas, tanto el Presidente de la República como el Ministro de Hacienda mostraron un escenario francamente alentador.



Y es que según ambos funcionarios, la mezcla de un entorno económico más propicio, los estímulos que recibiría el sector privado y las inversiones anunciadas, resultarán en la generación de 765.000 nuevos empleos y un crecimiento adicional de 1,3 puntos porcentuales, gracias a lo cual se podría sobrepasar la proyección del 2,5 por ciento hecha por la propia administración.



Ojalá sea así, aunque las primeras reacciones de los observadores fueron relativamente frías. En lo que atañe al mercado laboral, no existe antecedente sobre la creación de un guarismo semejante de puestos de trabajo, ni siquiera en las épocas de ‘vacas gordas’ cuando el Producto Interno Bruto llegó a expandirse por encima del 6 por ciento anual.

También hay dudas con respecto al incremento de los recursos provenientes de las regalías, pues una cosa es la apropiación de fondos aprobada por el Congreso, y otra la efectividad de las regiones a la hora de presentar proyectos en los que primen la transparencia y la rentabilidad social. El tránsito del dicho al hecho ha probado ser complejo, y nada hace pensar que las cosas han variado.



Por último, no faltaron las preguntas con respecto a la afirmación de que los 6,2 billones de pesos que aportará la reforma tributaria de diciembre, se incorporarán a la inversión social. Hasta ahora, se había dicho que los mayores ingresos irían a disminuir el déficit fiscal, pero eso quedó, igualmente, en veremos.



Ricardo Ávila Pinto

