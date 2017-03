Redadas a la vista

Un mes después de haber comenzado su mandato, Donald Trump hizo una pequeña pausa el domingo pasado, aprovechando el puente festivo que ayer se celebró en Estados Unidos. No obstante, durante un acto proselitista, al que asistió el sábado en Melbourne, una población de Florida, dejó en claro que no ha cambiado un ápice.



Fiel a su estilo, el inquilino de la Casa Blanca pronunció un discurso, más propio de la campaña electoral que terminó en noviembre, que de alguien que ocupa el puesto más importante del mundo. Una vez más, se vino lanza en ristre contra los medios y sus opositores, al tiempo que exaltaba los supuestos logros de su Gobierno.



Pero quizás lo más llamativo tuvo que ver con su promesa de que “no renunciaremos a la seguridad de nuestro país”, por lo cual, en cuestión de días, será emitida una orden ejecutiva dirigida a atacar la inmigración ilegal. Y esta vez la ofensiva se dirigirá contra los sin papeles que se encuentran en territorio norteamericano, algo que apunta a redadas y deportaciones masivas.



Aunque los detalles definitivos no se conocen, la prensa ha filtrado borradores de texto. Todo apunta a la contratación de 15.000 agentes nuevos para el servicio de inmigración, aparte de la entrega de nuevos poderes a las fuerzas policiales que dependen del orden estatal y municipal. A lo anterior se agregarían las expulsiones inmediatas, algo que golpeará a quienes promueven el debido proceso en materia jurídica.



Dada la polarización política, no todos entrarán en el juego de la persecución. Sin embargo, las cosas no pintan bien, pues las posibilidades de cometer abusos crecen. Los votantes de derecha aplaudirán la mano dura, pero queda la duda sobre si eso es lo que le conviene a la mayoría de los estadounidenses.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto