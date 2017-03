Reino Unido inició su adiós

Al activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido puso en marcha el reloj de dos años de negociaciones de divorcio con la Unión Europea, que ya se anuncian difíciles por las expectativas a un lado y otro del canal de la Mancha, según los analistas.



El primer día de la cuenta regresiva para el ‘Brexit’ ya sacó a relucir las diferencias. La primera ministra británica, Theresa May, abogó por acordar los términos de la futura relación con la UE “junto a los de la retirada”, una opción rechazada por su homóloga alemana, Angela Merkel. Para Ignacio Molina, investigador del centro español de análisis Real Instituto el Cano, “si los británicos dicen que no piensan cerrar el acuerdo de salida sin tener amarrado el acuerdo de futura relación, es un problema grave (...) porque si no hay acuerdo, el resultado es muy desastroso para ellos”.



En su futuro marco de relaciones con la Unión Europea, May expresó en la carta cursada a sus socios europeos su deseo de “un acuerdo de libre comercio audaz y ambicioso”, máxime cuando Reino Unido renunció a permanecer en el mercado único europeo para no aceptar una de sus libertades: la libre circulación de personas.



“El comercio es un asunto importante y uno de los que más se habla, pero un tema todavía más difícil será el del movimiento de las personas”, sostuvo Catherine Barnard, profesora de derecho en la Universidad de Cambridge, quien destaca la alusión de May a garantizar los derechos de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido.



El acuerdo de divorcio debe ser aprobado por amplia mayoría por los países de la UE, así como por la Eurocámara y el parlamento británico, pero un eventual tratado de libre comercio, en el marco de las futuras relaciones a ambos lados del canal de la Mancha, podría seguir un camino más tortuoso.



