Habían pasado más de tres meses desde cuando el dólar estuvo por encima de la barrera simbólica de los 3.000 pesos. Por eso, no pasó inadvertida el alza de la divisa estadounidense que, en la semana que termina, parecía estar encaminada a seguir subiendo.



La carta retornó, en parte, al mercado cambiario en los últimos días, pero eso no quiere decir que las inquietudes desaparecieron. Otra vez volvió a quedar en evidencia que la economía es vulnerable al nivel de los precios del petróleo, cuyos altibajos son los que determinan el rumbo del billete verde.



En el caso presente, las cosas se agitaron debido al fuerte descenso en las cotizaciones del crudo. Cada vez es más evidente que el exceso de oferta de hidrocarburos permanece, a pesar del esfuerzo de los países que integran la Opep, consistente en recortar sus suministros.



Y es que parte de ese faltante está siendo reemplazado por los estadounidenses, que parecen haber superado la crisis de un par de años atrás. Así lo sugiere el dato sobre el número de plataformas petroleras en operación que lleva 23 semanas consecutivas de aumentos. En total, hay 941 en funcionamiento, una suma que supera en 520 la del 2016 por la misma época.



No es necesario ser un experto en el tema para darse cuenta de que las posibilidades de que haya más disponibilidad de crudo son elevadas. Aun así, los expertos recibieron con alivio la noticia de que el compromiso de cerrar las válvulas se mantiene.



No obstante, la impresión generalizada es que la debilidad en los precios va a continuar.

Esa es una perspectiva inquietante para Colombia, cuyo principal renglón de exportación son los hidrocarburos, y que ahora se enfrenta a la posibilidad de menores ingresos externos que los presupuestados. Por tal razón, a menos que el barril de la variedad Brent se ubique de manera consistente por encima de los 45 dólares, va a ser difícil que el peso se fortalezca en los días que vienen.