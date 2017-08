Tras la publicación en la semana que termina de las cifras sobre crecimiento de la economía en el segundo trimestre del 2017, el mensaje para más de un observador es que Colombia va perdiendo la materia. A fin de cuentas, la expansión del Producto Interno Bruto apenas llegó al 1,3 por ciento entre abril y junio, un guarismo bajo, así haya superado las expectativas de los analistas.



Por tal motivo, ahora las esperanzas están puestas en lo que pase en estos meses. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, si la velocidad del PIB sube a 2,4 por ciento en el tercer trimestre y al 2,8 en el cuarto, se conseguiría la meta oficial del 2 por ciento para todo el año.



Duplicar el ritmo no es fácil, así la base de partida sea baja. Tal vez el mayor desafío consiste en lograr que la demanda interna reaccione, después de que ha sido evidente que el pesimismo, en aumento, le pasó factura tanto a las compras de los hogares como a la inversión.



A este respecto, la encuesta de opinión del consumidor, que elabora Fedesarrollo, encendió una luz. El índice de julio sigue en negativo, pero el dato es el más elevado en lo que va del calendario. Además, el número supera al registrado en igual mes del 2016, mientras que en el caso de dos ciudades –Cali y Barranquilla– volvió ser de color negro.



Según quienes saben de estas cosas, la disminución en el ritmo de la inflación, combinada con el recorte a las tasas de interés y la disminución de las incertidumbres hacen que la situación se vea un poco más positiva. Lo que no es claro es si tales avances son suficientes para retomar el rumbo perdido.



Por tal motivo, aumentan los llamados a las autoridades con el fin de que los programas gubernamentales ayuden a mover la rueda. Un asunto crucial es la marcha de la locomotora de la infraestructura, algunas de cuyas iniciativas emblemáticas no han podido arrancar. Aquí, como en el juego de la perinola, se aplica el conocido ‘todos ponen’.