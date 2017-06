Pasadas las horas, después de que Donald Trump anunció el retiro de Estados Unidos del acuerdo suscrito en París por 190 naciones sobre el cambio climático, el estupor no cesa en el planeta. Que el país más poderoso del mundo decida aislarse de los demás, envía una inquietante señal que dejará consecuencias, más allá de todo lo relacionado con el problema del calentamiento global.



El primer mensaje es que Washington se desdice ahora de las alianzas forjadas a lo largo de décadas. El enfriamiento que tuvo lugar durante la cumbre del Grupo de los Siete evidentemente no fue una cosa pasajera y apunta a tensiones crecientes, particularmente con los grandes de Europa Occidental.



Son conocidas las diferencias de estilo y personalidad del inquilino de la Casa Blanca con Angela Merkel. Tras la canciller alemana, el siguiente en la lista parece ser Emmanuel Macron, que el propio jueves dejó en claro que no hay ánimo alguno de renegociar el pacto original que vio la luz en la capital gala.



La inquietud ahora es si Trump planea hacer efectivas algunas de las promesas que hizo en su campaña, contrariando las posturas del ala moderada de su gobierno. Todo apunta a que Cuba será un próximo objetivo, pues el acercamiento conseguido entre el régimen de los Castro y la administración de Barack Obama quedará congelado.



No obstante, el punto de fondo es lo que pueda suceder en materia económico. El fantasma del proteccionismo vuelve a asomar sus orejas, así parezca que con China hay la intención de no entrar en una confrontación.



Una prueba inicial de las intenciones del equipo estadounidense se verá en la marcha de las conversaciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a México y Canadá, además del Tío Sam. Y los demás están sobre aviso, con respecto a las actitudes eventuales de Trump, quien de manera más definida, se ha convertido en una fuente de inestabilidad global.