Noticias del imperio

Hay maneras diferentes de celebrar el haber llegado a un punto, pero todo indica que Donald Trump quiso hacerlo de manera particular. Y es que el plan de la Casa Blanca para marcar los primeros cien días del presidente republicano en el poder fue emitir una orden ejecutiva que, en la práctica, significaba acabar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( Nafta por sus siglas en inglés).



La intención finalmente se abortó cuando tanto miembros del gabinete, como integrantes del legislativo, personas de la comunidad de negocios, el presidente de México y el primer ministro de Canadá, convencieron al magnate de que se quedara quieto. Ahora, la intención es renegociar el pacto comercial, pero todo apunta a que llegar a un consenso que deje tranquilas a las tres capitales norteamericanas no será fácil.



El episodio es una demostración más de los riesgos que para la estabilidad económica de la región y del mundo, representa el nuevo gobierno estadounidense. A pesar de que buena parte de las promesas de campaña no se han cumplido, Trump seguirá intentando ponerlas en práctica.



Así quedó claro el miércoles de la semana que termina, cuando el Departamento del Tesoro presentó el esbozo de la que sería la propuesta de reforma fiscal que eventualmente llegará al Congreso. La idea de bajar la tarifa del impuesto de renta para las empresas en 20 puntos porcentuales –hasta el 15 por ciento– se combina con alivios para los individuos, incluyendo los más ricos.



El problema es que las cuentas no dan y los cálculos iniciales hablan de un aumento en el déficit fiscal norteamericano, superior a dos billones de dólares. El faltante tendría que ser cubierto con deuda pública, lo cual alterará los flujos de capitales en el mundo entero e influye sobre el fortalecimiento del dólar. Debido a ello, los ceños fruncidos siguen. Porque a Trump todavía le faltan más de 1.300 días de gestión.