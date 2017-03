¿Se acabó el impulso?

Han transcurrido varias semanas desde cuando un exultante Donald Trump le dijo al Congreso estadounidense que el alza en los precios de las acciones en Wall Street era una prueba más de que su política económica estaba bien enfocada. Tal vez el mandatario no sacaría tanto pecho ahora, sobre todo después de ver el comportamiento de los mercados en la jornada de ayer.



Y es que por primera vez desde comienzos de octubre, los principales índices de la bolsa de Nueva York sufrieron un retroceso superior al 1 por ciento. Todavía los inversionistas van ganando el año, pero ese margen es cada vez más estrecho y dista de los récord recientes.



Los motivos del cambio de viento son varios. Tras dos meses de la llegada del nuevo presidente a la Casa Blanca, los anuncios superan a los hechos. En particular, aumentan las dudas con respecto a las medidas de estímulo que impulsarían la dinámica de la economía.



Incluso si una propuesta concreta llega pronto al Capitolio en Washington, las posibilidades de que salga adelante no parecen ser altas. Una prueba de ello es la dura batalla que está librando la administración con el fin de reformar el sistema de salud creado por Barack Obama, y que divide a los propios republicanos que, en teoría, deberían apoyar a un mandatario del mismo partido.



Por otra parte, no faltan los que señalan que el auge accionario estaba basado en expectativas y no en números. La posibilidad de que los intereses aumenten menos de lo que se creía, golpeó los títulos de las entidades de crédito.



Mientras eso sucedía de este lado del Atlántico, del otro, el optimismo retornó con el repunte del francés Emmanuel Macron en las encuestas. Si un moderado va a ser presidente de Francia, el euro comienza a ser de nuevo una buena opción a la hora de invertir.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto