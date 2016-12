¿Cesó la horrible noche? Esa es la pregunta que se hacen los interesados en el negocio de los hidrocarburos después de registrar que el Banco Mundial elevó sus pronósticos sobre los precios internacionales del petróleo. Según la entidad, el barril de crudo llegaría a 55 dólares en promedio el año que viene.



Tal impresión empieza a ser compartida por expertos del sector, que consideran que no está lejano el día en el cual se equilibren la oferta y la demanda en el mercado de los insumos energéticos. La razón fundamental no es el anuncio hecho recientemente por los países asociados en la Opep, sino otros asuntos de carácter más fundamental.



En concreto, los conocedores señalan que las inversiones en exploración y desarrollo de yacimientos nuevos o existentes se encuentran casi en la mitad del nivel que tenían en el 2014. Bajo esa perspectiva, llegará un agotamiento paulatino de los yacimientos en producción, así se registren hallazgos en diferentes partes del globo.



Lo que nadie sabe es si cuando tenga lugar una corrección, esta será abrupta o no. Propios y extraños afirman que lo ideal sería una senda con pendiente leve, en lugar de saltos exagerados que prolonguen la volatilidad actual.



En medio de esa perspectiva, Colombia necesita preguntarse en qué está. Si bien un alza en los precios del petróleo le convendría al propio ritmo de la economía y a los ingresos públicos, hay que resaltar que la capacidad de producción de ahora no es la misma que antes, como lo muestran las estadísticas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



El motivo es que si en el planeta las inversiones han caído, aquí también. Y a menos que suceda un golpe de suerte, sube la probabilidad de que una eventual bonanza nos pase por enfrente porque no tendremos crudo para vender.



