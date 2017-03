Un costoso paso atrás

No le salió nada bien al Gobierno el intento de replantear el precio base para liquidar la sobretasa a los combustibles que nutre las arcas de municipios y departamentos. Tras un verdadero conato de rebelión, protagonizado por alcaldes y gobernadores, la administración Santos no tuvo otra opción que dar marcha atrás y dejar la cifra en el mismo punto que estaba en diciembre.



Atrás quedaron los argumentos del Ministerio de Minas, en el sentido de que el desplome en las cotizaciones del petróleo justificaba una revisión de ese valor. Una vez más, las consideraciones técnicas quedaron relegadas por las políticas, pues la instrucción de la Casa de Nariño fue la de no abrir frentes de batalla adicionales a los que ya tiene.



El lío, sin embargo, no está solucionado del todo. Para comenzar, el Ejecutivo aspira que el Congreso sea el que defina la fórmula que será aplicada en el futuro, algo que no está exento de riesgos. Llevar el asunto de la gasolina al Capitolio, equivale a abrir una caja de Pandora, dada la intención de varios legisladores de meterle mano al asunto.



Por otro lado, el reajuste obligado en el valor del carburante sería inferior al necesario. El faltante iría a engrosar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, cuyo saldo en rojo era de 5,4 billones de pesos, de acuerdo con un estudio de la Contraloría dado a conocer en noviembre.



Ahora, tapar semejante agujero por cuenta del gravamen que se aprobó en la pasada reforma tributaria, tomará mucho más tiempo.



Esa circunstancia le complicará al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de las metas fiscales, a menos que el apretón se produzca más rápido. Todo lo anterior se habría evitado si la coordinación gubernamental opera a tiempo y no al momento de apagar el incendio. Y con gasolina.



Ricardo Ávila Pinto

