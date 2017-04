Un frenazo bienvenido

Si hace un año eran la razón del problema, ahora son la causa de la solución. Así podría resumirse lo sucedido con el capítulo de alimentos en la canasta familiar, principal responsable de que la inflación en Colombia esté descendiendo a una velocidad mayor de la que pensaban los analistas.



Así quedó en claro ayer, después de que el Dane reportó que el aumento en el Índice de Precios al Consumidor en marzo fue de 0,47 por ciento, la mitad de lo registrado en igual periodo del 2016. Como consecuencia, el acumulado de los últimos 12 meses bajó a 4,69 por ciento, cada vez más cerca del límite superior del rango establecido como meta por el Banco de la República, que está entre 2 y 4 por ciento anual.



La corrección en el ritmo de la carestía es sorprendente, cuando se tiene en cuenta que en julio pasado la velocidad estaba en 9 por ciento anual. No hay que olvidar, además, que los expertos llegaron a asegurar que la reforma tributaria haría más difícil llegar al objetivo fijado por el Emisor, debido al incremento de tres puntos en el nivel del IVA.

Sin embargo, la realidad ha sido distinta.



La normalización del régimen de lluvias se tradujo en una oferta abundante de productos del campo. Si hace un año la comida subió 1,62 por ciento en marzo, en la presente oportunidad el avance fue del 0,11 por ciento. Por ejemplo, la papa cayó 48 por ciento, el fríjol 28 y el arroz 11 por ciento, en comparación con el mismo lapso del 2016.



En las cuentas también influye la propia debilidad de la economía que lleva a moderar los reajustes de precios para no perder cuotas de mercado. Aun así, no faltará quien señale que hay una inercia inflacionaria importante. Si eso lleva al Banco de la República a recortar más lento o más rápido su tasa de interés, es algo que todavía está por verse.



