¿Un lobo con piel de oveja?

Puede haber sido el hecho de hablar en el Capitolio en Washington o el consejo de sus asesores, pero lo cierto es que el martes en la noche Donald Trump sonó por primera vez como un jefe de Estado. En contraste con el estilo pendenciero de siempre, el discurso que pronunció el mandatario ante el Congreso de su país en pleno estuvo lleno de motivos patrióticos y llamados a la unidad.



Lo anterior no quiere decir que el inquilino de la Casa Blanca haya cambiado de manera de pensar, pues lo novedoso fue la forma y no el fondo. Aún así, partidarios y críticos destacaron el tono optimista, junto con la invitación a sus contradictores para trabajar juntos.



Esa resultó ser una de las razones por las cuales Wall Street reaccionó favorablemente a las palabras del magnate. Ayer, el índice Dow Jones superó por primera vez la marca simbólica de los 21.000 puntos, prolongando una ola de subidas que arrancó con fuerza desde los primeros días de noviembre.



No hay duda de que la inminencia de un alza en las tasas de interés que controla el Banco de la Reserva Federal también influyó en el precio de las acciones. Sin embargo, los optimistas se entusiasmaron con la ratificación de promesas como una ambiciosa reforma tributaria que recortará las tarifas existentes y un plan de desarrollo de infraestructura.



En otros terrenos, ciertos compromisos se ratificaron. Trump volvió a insistir en que construirá un muro en la frontera con México, el cual forma parte fundamental de sus planes para controlar la inmigración ilegal. Igualmente, señaló que protegerá a la industrias estadounidenses de la que considera una competencia desleal.



Debido a ello, no faltaron las voces que hicieron un llamado a la cordura en el mercado. La voz puede ser más suave, pero el lobo es lobo, así tenga encima una piel de oveja.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto