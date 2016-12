Puede parecer contradictorio que justo después de que en el tercer trimestre la construcción se haya destacado como el sector más dinámico de la economía, el Dane reporte que uno de los insumos clave de la actividad no ha tenido un buen año. Según lo informó la entidad este lunes, los despachos de cemento cayeron fuertemente en octubre, alcanzando el nivel más bajo desde el 2012.



El descenso del 14,4 por ciento sorprendió a los especialistas. Aunque el año no había sido bueno, parecería que las cosas van de mal en peor. Tanto, que la cifra descendió del nivel simbólico del millón de toneladas.



En el acumulado de los primeros 10 meses, el retroceso es menor: del 5,2 por ciento.



Para quien desee mirar las cosas en perspectiva, el guarismo de 10,1 millones de

toneladas entregadas supera con creces los registrados durante la década pasada. El problema es que nadie tenía en el radar que algo así iba a ocurrir, por lo menos de manera tan intempestiva y con la locomotora de la infraestructura en pleno movimiento.



Al respecto, las explicaciones son varias. Para comenzar, el ramo edificador se ha desacelerado de manera importante, como lo sugieren los inicios de obra. Segmentos como el de oficinas, muestran síntomas de saturación en capitales como Bogotá y Barranquilla.



Adicionalmente, el cambio de administraciones regionales y locales se sintió en un arranque lento de los proyectos a cargo de gobernadores y alcaldes. Hasta tanto no se recorra la curva de aprendizaje de la ejecución presupuestal, el lastre será evidente.



Finalmente, los proyectos viales todavía están lejos de llegar al pico de demanda de cemento y concreto. Por tal razón, los industriales de la categoría mantienen la calma y confían en que el bache se pueda superar pronto.



