A veces es bueno constatar lo rápido que se puede solucionar una crisis. Tres meses atrás, los analistas miraban con preocupación la marcha aparentemente incontenible de la inflación en Colombia. Ahora, la sensación de emergencia ha desaparecido.



La causa no es otra que la veloz corrección en la pendiente del Índice de Precios al Consumidor. Así lo volvió a confirmar el Dane, al mediodía del sábado pasado, cuando reportó que por tercera vez consecutiva se presentó un descenso en el nivel de la canasta familiar.



De tal manera, del 9 por ciento anual que se observaba a finales de julio, ahora el acumulado va en 6,5 por ciento. Es cierto que ese guarismo supera todavía con creces los parámetros de largo plazo establecidos por el Emisor, pero la caída de dos y medio puntos porcentuales en apenas 90 días es notable.



El motivo central es el comportamiento de los alimentos, que pasaron de ser parte del problema a convertirse en parte de la solución. La entrada en forma de las cosechas del segundo semestre se ha sentido en las plazas de mercado, tal como lo atestiguan las reducciones en el valor de un kilo de cebolla, tomate, papa o fríjol, elementos indispensables de la dieta diaria de la población.



Aparte de lo anterior, los observadores resaltaron que los llamados bienes transables, que son aquellos atados al comportamiento de la tasa de cambio, también dieron marcha atrás, algo que no pasaba desde mediados del 2014. Puesto de otra forma, la que se conoce como inflación importada dejó de impactar los bolsillos de los consumidores.



Debido a las circunstancias descritas, aumentan las probabilidades de que el Banco de la República adelante la decisión de reducir su tasa de interés. En medio de la desaceleración actual, un respiro anticipado no le caería mal a nadie.



