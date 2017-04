Una luz en el túnel

La turbulencia política que sacudió a Asunción el viernes pasado acabó acaparando los titulares provenientes de la capital paraguaya, sede de la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Para quienes siguen las noticias, fueron más impactantes las imágenes del edificio del Congreso en llamas que los reportes provenientes de la entidad multilateral.



No obstante, varios analistas tomaron nota del mensaje según el cual el horizonte económico de la región empieza a mejorar. Después de un par de años en rojo, el crecimiento volverá a ser positivo, debido a que el entorno internacional es ahora más favorable.



Una prueba de ello es el alza en los precios de las materias primas que le ayuda a las naciones del área que son exportadoras netas de productos básicos. El aumento en las ventas externas se traduce no solo en mayor disponibilidad de divisas, sino en ingresos fiscales más altos y aumento en las inversiones previstas para los meses que vienen.

A lo anterior se agrega que las presiones inflacionarias disminuyen, lo cual mejora la capacidad adquisitiva de los hogares. La expectativa es que el consumo interno tome un nuevo aire, sobre todo en aquellos lugares en los cuales las compras cayeron con fuerza.

En particular, el BID habla de la recuperación que se espera en Brasil y Argentina, las economías que ocupan el primero y tercer lugar dentro de las clasificaciones de América Latina. El fuerte ajuste reciente comienza a dar frutos, acompañado de políticas más amigables hacia la empresa privada.



El informe no desconoce que hay riesgos potenciales importantes y especialmente el que representan las políticas de Donald Trump en Estados Unidos. La combinación de trastornos comerciales y financieros en el llamado ‘Coloso del Norte’ podría recortar en cuatro décimas de punto porcentual la proyección de crecimiento del 2 por ciento calculada para el 2017.



La probabilidad de un escenario catastrófico parece menor ahora que hace un par de meses. Sin embargo, la revuelta popular en Paraguay debería servir de recordatorio sobre los peligros que trae la inestabilidad institucional en una zona del mundo en la cual la democracia sigue bajo amenaza. Sin un horizonte político despejado, consolidar la reactivación será más difícil.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

Twitter: @ravilapinto