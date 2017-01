El miércoles pasado el Ministerio de Hacienda experimentó en primera persona aquel refrán según el cual unas son de cal y otras son de arena. Y es que en la misma jornada, la entidad recibió el equivalente de un baldado de agua fría, junto con una muestra de confianza por parte de los mercados internacionales.



El sacudón tuvo lugar cuando la firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s ratificó la nota que tenía el país, al igual que la perspectiva negativa de la misma, que es una mezcla de matrícula condicional y advertencia sobre una posible degradación en el futuro. Tras la aprobación de la reforma tributaria y una reunión en Nueva York hace unos días, Colombia tuvo la percepción de que no habría peros con respecto a la sostenibilidad de la economía.



Sin embargo, S&P sacó de la manga un argumento que no había utilizado hasta la fecha.

Aceptando que el escenario fiscal del país mejoró, la compañía afirmó que hay una importante vulnerabilidad externa debido al desfase de las cuentas con el resto del mundo y el aumento en la carga del servicio de la deuda. En consecuencia, solo habrá una mejora si la deuda en dólares disminuye como proporción del tamaño de la economía, o si la brecha de la balanza de pagos se reduce de manera significativa. Para quienes leen entre líneas, aquí lo que hay es un condicionamiento más estricto, ante la impresión que vienen tasas de interés más altas en el planeta.



Sea como sea, Colombia pudo anticiparse a un eventual ‘efecto Trump’ con la colocación de dos emisiones de bonos por 2.500 millones de dólares en total, con vencimientos a 10 y 28 años. Aparte de conseguir condiciones mejores que las de México, la operación despeja el escenario del endeudamiento en el 2017. Eso compensa en algo la desilusión de una calificación que no mejoró, pese a que el alumno hizo el esfuerzo.



Ricardo Ávila Pinto

ricavi@portafolio.co

@ravilapinto