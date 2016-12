Ya no es solo el petróleo

Hasta hace un par de semanas, los interesados en el mercado cambiario sabían que una especie de norma no escrita que determinaba la cotización del dólar en Colombia era el valor del petróleo. Dado que casi la mitad de las exportaciones del país son hidrocarburos, precios a la baja implicaban mayor devaluación y viceversa.



Sin embargo, a partir de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, esa correlación no es tan estrecha. Para los conocedores, las políticas anunciadas por el próximo inquilino de la Casa Blanca le han introducido otros

elementos a la ecuación.



No de otra manera se explica que el barril de crudo haya subido cerca de un 10 por ciento en comparación con los mínimos del mes y que la divisa norteamericana continúe su carrera alcista. Este miércoles, el billete verde llegó a franquear la barrera simbólica de los 3.200 pesos, algo que no sucedía desde marzo.



Según los expertos, la subida tiene razones generales y particulares. Entre las primeras está el fortalecimiento general del dólar, ante la creencia de que el Banco de la Reserva Federal subirá los intereses y el entusiasmo que generan las políticas que adelantaría el mandatario republicano, centradas en un ambicioso programa de infraestructura.



A lo anterior se agrega el aumento en la percepción de riesgo de los países latinoamericanas, que se verían afectados si las preferencias comerciales con las que cuentan en el mercado estadounidense se pierden. México es el caso más extremo, pero nosotros también aparecemos entre los posibles damnificados.



Por último, están las dudas sobre la reforma tributaria. Si la iniciativa fracasa o el Congreso aprueba un texto que no garantice el buen panorama fiscal, podríamos perder el grado de inversión. Y esa eventualidad golpea al peso.



ricavi@portafolio.co

@ravilapinto