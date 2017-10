Indicadores económicos del tercer trimestre

2017-10-04 09:09 a.m.

2017-10-04 09:09 a.m.

Los indicadores económicos de julio señalaron una ligera aceleración de la actividad económica frente a lo que se venía presentado en el primer semestre del año. Según el Dane, en julio la industria manufacturera repuntó mostrando un crecimiento de 6,2 por ciento en la producción y 5,2 por ciento en ventas, y 28 de los 39 subsectores registraron crecimiento. En dicho mes, las ventas del comercio al por menor presentaron un crecimiento del 3,1 por ciento, uno de los más altos del año, en tanto que el área licenciada en construcción repuntó, con un crecimiento de 6,5 por ciento anual, luego de presentar caídas en los meses anteriores y las exportaciones también tuvieron un buen crecimiento.

Para julio de 2017, en síntesis, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) registró una variación de 3,0 por ciento.



No obstante, algunos indicadores y encuestas de opiniones divulgadas y representativas del mes de agosto presentan señales un poco más mixtas. Del lado positivo, Camacol dio a conocer que la venta de viviendas nuevas creció 23 por ciento, en tanto que, según el Dane, las exportaciones, crecieron 1,5 por ciento. De otro lado, la venta de automóviles nuevos registró un descenso. Por su parte, la tasa de desempleo nacional en el trimestre junio-agosto del 2017 fue del 9,1 por ciento similar a lo registrado en el mismo periodo un año atrás. El Índice de Confianza al Consumidor presentó un balance negativo y se redujo 6,4 puntos porcentuales frente al mes anterior, en tanto que, según Fedesarrollo, el Índice de Confianza Industrial y el de Confianza Comercial registraron aumento. En lo que hace a la encuesta de opinión financiera, los analistas mantuvieron su pronóstico de crecimiento para el tercer trimestre del año en 1,9 por ciento, por debajo del de el DNP, que estima que el crecimiento del PIB en el tercer trimestre será cercano al 2,5 por ciento.



En fin, parecería que el conjunto de la actividad económica nacional está presentando una ligera recuperación en el tercer trimestre del año como lo venía pronosticando el gobierno, pero el crecimiento continuará siendo bajo. Esta apreciación coincide con lo expresado por la junta directiva del Banco de la República. En su sesión del pasado viernes, la junta decidió mantener inalterada la tasa de interés de intervención del Emisor en 5,25 por ciento, considerando, de una parte, que la inflación en agosto se había incrementado, y que para diciembre del año en curso, posiblemente, se sitúe cerca del 4,1 por ciento, por encima, o cercana, al rango tope establecido como meta. De otro lado, en su comunicado, opina “que la demanda externa sigue débil y reconoce que las nuevas cifras de la actividad económica sugieren que para el tercer trimestre el crecimiento económico sería bajo, pero mayor al registrado en el primer semestre del año”.



De lo descrito anteriormente, se concluye que hay razones objetivas para tener un moderado optimismo sobre el logro de una recuperación ligera de la actividad económica en este tercer trimestre y en lo que se espera para el resto del año. No obstante, para consolidar un crecimiento más acelerado y sostenible en los años venideros es esencial proceder a adelantar reformas estructurales en áreas como las pensiones, gasto público, infraestructura, apertura comercial, desarrollo del mercado de capitales, lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la justicia. No debemos esperar hasta el próximo gobierno para emprenderlas.



Roberto Junguito

Exministro de Hacienda

roberto.junguito@gmail.com