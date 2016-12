Paz, economía y tributación

Los tres temas económicos en el debate público actual son las implicaciones del nuevo acuerdo de paz, los datos y pronósticos del crecimiento de la economía y la reforma tributaria. El nuevo Acuerdo de Paz se firmó por el gobierno y las Farc en un acto protocolario en el Teatro Colón de Bogotá, y de allí fue enviado inmediatamente al Congreso para su refrendación.



Una implicación económica de envergadura que surge de este es su incidencia sobre el desarrollo integral del campo. En el nuevo acuerdo se introdujeron modificaciones que apoyan la agricultura campesina y el acceso a la tierra, sin menoscabar el rol de medianos agricultores y el de la agricultura comercial, al tiempo que da un parte de tranquilidad a los propietarios legítimos de las tierras.



En particular, se introdujo un párrafo muy importante en el cual queda establecido que para lograr dicho desarrollo se requiere lograr un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes: agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial a escala y el fomento de la inversión en el campo con visión empresarial, así como el estímulo a los encadenamientos de la pequeña producción con otros modelos de producción, manteniendo, no obstante, que el objetivo principal de la política es apoyar la economía campesina. En el acuerdo original se hacía referencia casi que exclusiva al pequeño campesino y muy poca, o ninguna, al rol del mediano agricultor y a la agricultura empresarial.



En lo que hace al comportamiento de la economía y sus perspectivas, cabe destacar que las cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre fueron decepcionantes, pues la tasa anual de crecimiento solo alcanzó el 1,2 por ciento, en tanto que las encuestas de confianza comercial como la de opinión empresarial mostraron deterioro. Todos los analistas estiman que la tasa anual de aumento del PIB en el año en curso estará, muy seguramente, apenas por encima del 2,0 por ciento. Para el 2017 y 2018, la Ocde estima que la tasa de crecimiento alcanzará el 2,5 y 2,9 por ciento, respectivamente.



En cuanto hace al debate de la reforma tributaria, su análisis pasa a las comisiones terceras del Congreso. Para sustentar su importancia, el Presidente y el Ministro de Hacienda resaltaron que un estudio reciente del FMI señala que con la reforma tributaria se incrementará la tasa de crecimiento de la economía en 0,4 por ciento anual. En el Congreso, el senador Antonio Navarro Wolf presentó una controversial ponencia independiente, en la cual se opone al incremento del IVA, y eliminar la devolución del IVA a algunas exportaciones, entre sus setenta modificaciones al proyecto del gobierno. Por su parte, el presidente de la Andi ha venido insistiendo, con cifras concretas, que en el proyecto del gobierno la tributación no es amigable a la inversión, pues a las empresas se les incrementa la carga tributaria conjunta de renta y dividendos, en lugar de reducirse, como lo sostiene Minhacienda.



En los próximos días se inicia también la discusión del incremento del salario mínimo y muy seguramente la necesidad de racionalizar el gasto público y los subsidios, a raíz del importante proyecto de ley presentado por el gobierno al Congreso. En fin, los acontecimientos políticos, económicos y fiscales de fin de año están como para alquilar balcón.



Roberto Junguito

Exministro de Hacienda

