Estos fueron los senadores que votaron a favor del incremento del IVA del 16% al 19%, en un acto que significará el empobrecimiento de muchos colombianos y una mayor inflación, que es el impuesto de los pobres:



Roy Barreras, Armando Benedetti, Musa Besayle, Ángel Cabrera, Jimmy Chamorro, Bernardo Elías, Julio Gnecco, Germán Hoyos, Mauricio Lizcano, Manuel Mara, Eduardo Pulgar, Milton Rodríguez, Roosvelt Rodríguez, Carlos Soto y Sandra Villadiego, del gobernante partido de La U.



Laureano Acuña, Hernán Andrade, Nadia Biel, Efraín Cepeda, Juan Manuel Corzo, Nora García, Roberto Gerlein (no se sabe si estaba despierto), Diego Gómez, Nidia Osorio, Juan Merheg, Myriam Parades, Jorge Pedroza, Yamina Pestana, Luis Emilio Sierra y Olga Suárez, del desorientado Partido Conservador.



Álvaro Ashton, Arieth Casado, Andrés Cristo, Edinson Delgado, Luis Duque, Jaime Durán, Mario Fernández, Guillermo García, Lidia García, Guillermo Santos, Horacio Serpa y Rodrigo Villalba, del Partido Liberal, con un gran guiño desde Quito.



También maltrataron a los colombianos Iván Name y Jorge Iván Ospina, de la Alianza Verde; Teresa García, de un movimiento Opción Ciudadana, y Luis Andrade, miembro del Mais.



Estos ilustres congresistas desatendieron la promesa de su jefe político, el Presidente de la República. Estando en campaña, el ciudadano Juan Manuel Santos Calderón declaró en la televisión, el 4 de junio del 2010, una de sus más claras promesas de campaña.



En esa ocasión, dijo: “Habría que ver cómo aumenta uno los recursos del Estado, pero no subiendo tarifas. En eso, profesor Mockus, yo le puedo firmar aquí, en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera, no voy a subir tarifas. No voy a subir tarifas. Voy a subir, si es necesario, aumentar (sic) el recaudo vía generando (sic) más gallinitas que pongan más huevos, no matando la gallina de los huevos de oro, que eso sí puedo yo firmarlo en mármol”.



La nueva reforma tributaria, la tercera de la era Santos, acaba de subir, nuevamente, las tarifas, y de qué modo. Incrementando el IVA, un impuesto indirecto que grava en mayor grado el ingreso de los pobres. La Red por la Justicia Tributaria (www.justiciatributaria.com) advirtió en víspera del ‘chalequeo’ que esta medida creará mayor desigualdad en Colombia y puede elevar hasta en un punto el coeficiente Gini ¡en uno de los países más desiguales del mundo!



También creó el ‘monotributo’, un impuesto que grava a los comerciantes de menores ingresos, cientos de miles de ellos, sin pensar que no existe el mecanismo para que el control administrativo del recaudo no sea mayor que lo que se recolecte.

A propósito, es importante que una parte de los nuevos recursos se destine a la modernización y tecnificación de la Dian, lo cual será decisivo para que la reforma tributaria que corrija a la más reciente, posiblemente en el 2019, pueda ser viable.



En el 2018, los colombianos deberán decidir si quieren, por unos tamales, unas camisetas o unos cupos escolares, reelegir a un grupo de congresistas que desatendieron el llamado a disminuir el gasto y la corrupción, y prefirieron menguar más la baja capacidad adquisitiva de sus ingresos. O si por fin, como se está haciendo en otras latitudes, despiden a estos ‘padres de la Patria’, para reemplazarlos por unos serios, técnicos, que devuelvan a la economía y a la política la seriedad que merecen.



Economista

sercalder@gmail.com