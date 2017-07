Construirán cinco nuevas sedes del Sena en Barranquilla

El Sena construirá cinco nuevas sedes en la ciudad de Barranquilla, las cuales estarán ubicadas en los barrios Las Cayenas, Lipaya, El Bosque y San José, y en las que se espera dar formación a unos 40.000 jóvenes de la región cada año.



Las nuevas infraestructuras incluyen una sede de comercialización, subcontratación de procesos de negocios (BPO, por sus siglas en inglés) y servicios financieros; las segundas instalaciones estarán enfocadas en el multilingüismo; otra sede será encargada de los servicios administrativos y otra dedicada a la capacitación para el sector de refrigeración y aire acondicionado.



El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, señaló que con estas nuevas sedes del Sena gana la ciudad por lo que esto representa para cerca de 40.000 jóvenes que antes no tenían la posibilidad de acceder a formación para el trabajo y dentro de poco lo podrán hacer cerca de su casa con muchas competencias, lo que permitirá una mejor Barranquilla.



“Antes nuestros muchachos no tenían la oportunidad de recibir formación de calidad, dentro de poco los tendremos estudiando, sin duda esto es una gran noticia para la ciudad. Le haremos seguimiento a cada una de las obras, este proyecto dignifica a nuestra gente llevando el Sena cerca a sus viviendas”, afirmó el alcalde Char.



LAS SEDES



Comercialización y BPO y servicios financieros: formación titulada en gestión de mercados, dirección de ventas, gestión comercial y telemercadeo en contact center, así como merchandising. La sede beneficiará a más de 3.800 personas anualmente.



En servicios financieros se brindará formación en contabilidad y banca, con programas técnicos como contabilización de operaciones comerciales, asesoría comercial en entidades financieras, riesgo crediticio y su administración; programas tecnológicos como contabilidad y finanzas, así como banca y entidades financieras.



Adicionalmente, se impartirá formación complementaria en normas internacionales de contabilidad, actualización tributaria, administración de cartera, nómina, control interno, auditoría, manejo de inventarios, costos, entre otros, altamente demandados actualmente por las empresas del sector productivo. Se atenderán 5.255 aprendices anualmente.



Multilinguismo: Esta sede es una iniciativa para lograr la meta país e involucrar a más y más personas en el manejo de una segunda lengua, a través de la oferta de cursos de formación complementaria en idiomas como inglés, francés y alemán a la comunidad Sena y a la población en general.



Contará con alianzas estratégicas con entidades como Volunteers Colombia, Heart for Change y la Red Partners of the Americas, para la articulación de voluntarios nativos como docentes en coteaching con los instructores colombianos.



Adicionalmente, la sede contará con personal dispuesto para atender solicitudes e inquietudes técnico-pedagógicas de los beneficiarios. Se busca atender anualmente cerca de 22.000 usuarios.



Servicios administrativos: Formación en gestión administrativa, gestión empresarial, asistencia administrativa, recursos humanos, así como nómina y prestaciones sociales. Adicionalmente, se impartirá formación complementaria en programas como servicio al cliente, herramientas ofimáticas, expresión oral y escrita, fundamentos informáticos, sistemas de gestión de la calidad, manejo de Excel, entre otros. Se atenderá la población de la localidad suroriente y, además, al municipio de Soledad, con una atención total anual de 5760 aprendices.



Refrigeración: Formación técnica en mantenimiento de refrigeración, ventilación y climatización. Adicionalmente se impartirá formación complementaria en prevención y control del riesgo eléctrico, convertidores para electrónica de potencia, mantenimiento y prueba de motores refrigerados, así como refrigeración básica, con una atención total de 2.670 personas.



La Alcaldía de Barranquilla, a través de su Secretaría General, recibió 15 propuestas de parte de 34 personas naturales y jurídicas representadas en 31 firmas nacionales y 3 firmas extranjeras dentro del proceso licitatorio para diseñar y construir las cinco sedes de formación en alianza con el Sena en Barranquilla.