A sus 76 años, muere el físico Stephen Hawking

El físico y autor de ‘Una breve historia del tiempo’, Stephen Hawking, murió a sus 76 años, informó la Asociación de la Prensa del Reino Unido, citando a un portavoz de la familia.



De acuerdo con medios internacionales, Hawking falleció luego de presentar complicaciones debido a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa progresiva, que padecía.



"Estamos profundamente tristes por la muerte de nuestro padre hoy", dijeron sus hijos Lucy, Robert y Tim, en un comunicado.



Hawkings, quien fue una de las figuras más influyentes en el mundo de la ciencia, era reconocido por su trabajo sobre los agujeros negros. Adicional a esto, jugó un papel importante en la búsqueda de unificar la teoría de la relatividad de Einstein con la física cuántica.



Desde hace 52 años, el científico fue diagnosticado con la enfermedad y los médicos le aseguraron que no viviría más de dos años. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Hawking desarrollara sus estudios sobre el 'Big Bang' y los agujeros negros, incluso, llegando a refutar sus propias teorías.



Hawking estuvo recluido la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Cuando su condición empeoró, tuvo que recurrir a hablar a través de un sintetizador de voz y comunicarse moviendo las cejas.



De acuerdo con el diario británico The Guardian, para su familia era "un gran científico y un hombre extraordinario, cuyo trabajo y legado permanecerá vivo por muchos años. Su coraje y persistencia, junto con su brillantez y humor, inspiraron a mucha gente alrededor del mundo".



