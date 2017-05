Abre convocatoria para mujeres interesadas en trabajar y estudiar en el exterior

Las mujeres interesadas en viajar al extranjero para estudiar y trabajar, tendrán hasta el próximo 15 de junio la posibilidad de inscribirse en la convocatoria que abrió la Asociación Work and Travel, que ofrece oportunidades de trabajo e intercambio cultural en Estados Unidos, Alemania y Austria.



Entre los requisitos para acceder a uno de los 40 cupos que ofrece la Asociación está que sean mujeres entre los 18 y los 26 años.



“Las beneficiadas con las becas para Estados Unidos contarán con gastos aéreos pagos, inscripción a una academia de idiomas y trabajo como Au-Pair (cuidado niños) con un pago semanal de 556 dólares por parte de la familia anfitriona”, explicó Work and Travel.



Además del salario, recibirán seguro médico, habitación independiente, alimentación, seguro de accidentes con una duración de 12 meses y vacaciones.



A parte de la edad, otro requisito fundamental es que las aspirantes acrediten un manejo básico de inglés conversacional y que no les hayan rechazado la visa norteamericana.



Quienes resulten seleccionadas para adquirir los subsidios con destino a Alemania y Austria se beneficiarán con el soporte gratuito de la Visa Au Pair Shengen en Europa, la oportunidad de perfeccionar idiomas secundarios y una bonificación mensual de 260 euros.



“También contarán con dos semanas de vacaciones pagas, seguro médico, habitación independiente, alimentación y seguro de accidentes con un año de cobertura”, agregó la Asociación Work and Travel.



Para participar, de la convocatoria, las interesadas deben inscribirse a la Asociación y para ello, se requiere solicitar el formulario escribiendo al correo info@workandtravelcolombia.org o a través de la página web www.workandtravelcolombia.org/Admissions.html. Tal formulario tiene un costo de $20.000.