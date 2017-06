Abuso de dispositivos móviles causará epidemia de miopía en niños

El uso excesivo de los dispositivos móviles por parte de menores de edad puede llevar a que en 2025 siete de cada diez niños y jóvenes padezcan miopía, advirtió el especialista mexicano Óscar Antonio Ramos.



"Los niños están usando estos dispositivos al mismo ritmo que un adolescente o adulto, entre 8 y 9 horas diarias y eso deriva en problemas visuales", afirmó Ramos, jefe de la carrera de optometría de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala.



En el mundo, cerca de 80 % de los niños sufre de miopía (visión corta), hiperopía (hipermetropía) -dificultad para ver de cerca-, astigmatismo -visión distorsionada- o presbicia -conocida como vista cansada en la que se tiene dificultad para ver de cerca-.



"El problema es que utilizar un dispositivo electrónico obliga a que el ojo enfoque en un espacio en particular durante un tiempo prolongado y, como con cualquier otro órgano del cuerpo, exigirle demasiado lleva al desarrollo de alteraciones de visión", detalló.



Es por ello que Ramos pronosticó que para el 2025, al menos el 90 % de la población de niños y jóvenes tendrá algún problema de visión y de ese porcentaje, siete de cada diez serán miopes.



"Han aumentado bastante las citas de padres preocupados porque los niños tienen problemas de visión. La clínica de optometría de Iztacala tiene un promedio de atención de 120 pacientes al día y prácticamente 60 % o 70 % está con estas condiciones", explicó.



Según el especialista, a dicha clínica llegan niños que desde los dos años tienen problemas de visión relacionados con el uso desmedido de la tecnología.



"Atendemos a niños desde los seis meses, pero por este problema en particular llegan muy pequeños, de dos o tres años, eso es preocupante porque desde pequeños ya tienen problemas de visión por el abuso de las tecnologías", señaló.



Ramos explicó que esta tendencia desarrolla "un problema de enfoque que se comporta en términos muy similares a la miopía, es una condición en la que el excesivo trabajo cercano empieza a promover alteraciones de visión lejana y, de no ser atendidos, pueden derivar en un futuro en miopía".



De igual manera, aseguró que mientras hace unos cinco o seis años se utilizaban lentes de descanso a los 45 o 50 años, hoy se ve "a jóvenes de entre 30 y 35 años que tienen problemas de visión cercana y eso es a consecuencia del uso excesivo de la tecnología".



El experto advirtió que los principales síntomas son el cansancio ocular, lagrimeo, ojos rojos, inclinar la cabeza cuando se está mirando la televisión y entrecerrar los ojos para enfocar su visión. "No podemos decir que la tecnología sea mala, en realidad la necesitamos para desarrollarnos como individuos, lo único que hay que hacer es cuidar los tiempos de exposición" a ella, aseguró.



Asimismo, recomienda que si es necesario pasar mucho tiempo al frente de una computadora, tableta electrónica o algún otro dispositivo, se debe "tomar un descanso para descansar los ojos, mirar de lejos, descansar de la radiación de aditamentos". Y si los síntomas son más evidentes, se debe visitar a un optómetra.