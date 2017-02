1

El tren de lenin



Alemania y su ayuda a Lenin



En los primeros meses de 1917, cuando se iniciaba en Rusia la revolución, en medio de las intrigas de agentes y espías que trataban de sacar partido de la confusa situación del país, el Gobierno alemán decidió ayudar a un grupo de revolucionarios exiliados en Suiza para que regresaran a Rusia, con la esperanza de que contribuyesen a apartarla de la guerra.



Lenin y sus acompañantes atravesaron Alemania en un vagón sellado y, a través de Suecia y de Finlandia, consiguieron llegar a Petrogrado.



Una vez allí, Lenin combatió los propósitos de quienes se contentaban con que la revolución condujese a establecer una república burguesa, y fijó como objetivo el paso inmediato al socialismo: a una sociedad sin estado y sin clases. Así comenzó un nuevo rumbo para una revolución que iba a cambiar la historia del mundo. La llegada de Lenin a Rusia en ese tren tuvo lugar en abril de 1917. Él, Vladimir Ilich Uliánov, era el líder exiliado de los bolcheviques.



Catherine Merridale nos ofrece una fascinante y documentada interpretación de estos acontecimientos y de sus protagonistas: una visión innovadora que nos ayudará a superar los tópicos establecidos. Uno de los acontecimientos históricos más fascinantes es, sin duda, la revolución rusa de 1917. Precisamente este próximo octubre se conmemorará un siglo.



El libro tiene hasta 39 imágenes, de mapas, cuadros y otros documentos gráficos que pueden servir para aclarar aspectos diversos del tema, y se centra en la decisión del Gobierno alemán, en los primeros meses de 1917.



La escritora del libro es profesora es además, la autora de Night of Stone: Death and Memory in Russia que fue galardonado con el Heinemann Prize for Literature y candidato al Samuel Johnson Prize, Ivan’s War: The Red Army, 1939-45 y Red Fortress: The Secret Heart of Russia’s History, que ganó el Wolfson Prize for History y el Pushkin House Russian Book Prize. Es además, miembro de la Academia Británica.