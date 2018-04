'Si hay pruebas irrefutables, no me temblará la mano para autorizar la extradición de Santrich', Santos

Santos aseguró que: "El acuerdo es claro y lo cumpliré de manera estricta: no extraditaré a nadie por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo y con ocasión del conflicto".

En una alocución oficial, el presidente Juan Manuel Santos fue enfático en señalar que si se cometieron delitos por parte de algún exintegrante de las Farc después de firmado el acuerdo de paz, según lo dice el mismo acuerdo, esos delitos serán procesados dentro de la justicia ordinaria y no dentro de la Justicia Especial para la paz (JEP).



Esto en relación con la captura, en la tarde de este lunes, de 'Jesús Santrich', quien fue uno de los integrantes del comité negociador de la guerrilla de las Farc en el acuerdo de paz firmado con el Gobierno, y contra quien se emitió una circular roja de la Interpol por el delito de narcotráfico.



"Ahora bien, si cumplido el debido proceso –y con pruebas irrefutables— hay lugar a la extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, no me temblará la mano para autorizarla, previo el concepto de la Corte Suprema", agregó el mandatario.



Dicho esto, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, reveló que el pasado 4 de abril fue expedida una circular roja por parte de la Interpol, ordenando hacer efectiva la captura de Seusis Hernández conocido como Jesús Santrich, por su participación en el delito de narcotráfico.



De acuerdo con Martínez, en la circular roja está señalado que, tras el análisis de 'copiosas pruebas' se determinó la participación de 'Santrich' y otras personas en actividades de narcotráfico a partir del mes de julio de 2017 y hasta el actual mes de abril.



Hay que recordar que el acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno se firmó el 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón en Bogotá.



En la circular roja también figuran los nombres de Marlon Marín, alias 'El doctor' y Fabio Simón Younes Arboleda.



El jurado que avaló la expedición de la orden de captura internacional tuvo en cuenta que las pruebas recopiladas por la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, (DEA) dan razón de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia ese país, cuyo precio habría sido pactado en 15 millones de dólares, y que en el mercado negro de Nueva York tendrían un valor de 320 millones de dólares.



Los sindicados, reveló el fiscal, demostraron tener acceso a aviones registrados en

EE. UU. para transportar la droga, así como también manifestaron tener acceso a laboratorios de droga y entregaron evidencia de que podían entregar varias toneladas del alcaloide.



El Fiscal General señaló finalmente que 'Santrich' y las demás personas capturadas estarán a disposición de la Fiscalía mientras se oficializa el pedido en extradición por parte de las autoridades de Estados Unidos.