Así se vive el eclipse total de sol en este momento

El eclipse de sol se podrá apreciar en su fase total únicamente en una franja de apenas 120 kilómetros de ancho en Estados Unidos y en algunas áreas de los océanos Pacífico y Atlántico, pero podrá verse de manera parcial en otros países del hemisferio, incluido Colombia.



Puntualmente en Bogotá, el fenómeno durará aproximadamente 2 horas y 5 minutos, y alcanzará el máximo oscurecimiento, que será del 24%, a las 2:43 p.m.



PRECAUCIONES PARA OBSERVAR EL FENÓMENO



Es importante tener en cuenta que ver de manera directa este eclipse sin ninguna protección, así sea por corto tiempo, puede causar una lesión severa en los ojos o ceguera permanente.



Expertos del Planetario de Bogotá hacen varias recomendaciones para disfrutar de este evento natural poco común de la manera más segura posible, pues las experiencias anteriores a nivel internacional han demostrado que durante episodios de eclipses parcial, anular o total de Sol, la ocurrencia de accidentes es mayor, debido a que miles de personas tratan de observar el fenómeno y la disminución gradual del brillo solar hace que no se tomen en cuenta las precauciones.



El Planetario de Bogotá recomienda no observar el Sol directamente sin protección. Tampoco realizar la observación del fenómeno con el uso de binoculares o telescopios, a menos de estos elementos cuenten con los filtros adecuados.



Quienes no tengan la certeza de cumplir a cabalidad con las medidas de precaución, es mejor que observen el eclipse a través de las diferentes transmisiones directas que se harán en red.



ALTERNATIVAS PARA VER EL ECLIPSE



Algunas opciones recomendadas por el Planetario para ver el eclipse parcial de sol son:



- Con el uso de una caja de cartón: también se le conoce como el método de la cámara oscura. Es una de las formas más sencillas de hacerlo, consiste en proyectar la imagen del Sol, capturada a través de un pequeño agujero, como el producido por un alfiler, sobre un papel blanco. Para ello se necesita una caja de cartón, del tamaño suficiente como para obtener una imagen de buenas proporciones. En un extremo realice un corte cubierto por un papel de aluminio sobre el cual se perfora un pequeño agujero, y en el opuesto el pedazo de papel. Sosteniendo la caja sobre la cabeza, opuesta al Sol, se observa la proyección sobre el papel. Este método es ideal, especialmente para niños. La idea es mirar la imagen proyectada sobre el papel y no observar a través del agujero.



- Usando telescopios y binoculares: dejando claro que la observación de este tipo de fenómenos con instrumentos ópticos solo puede ser efectuada por personas con un adecuado conocimiento de las técnicas de observación, por el alto el riesgo de lesión por descuido, se recomienda que no se use cualquier filtro para telescopio, binocular u otro instrumento óptico. Los que se usen deben estar diseñados especialmente para el instrumento que se va a utilizar y para el propósito específico de ver eclipses. Importante tener en cuenta que cualquier filtro debe colocarse en el frente y nunca en el ocular, y que esté correctamente asegurado.



- Filtros: de acuerdo con el Planetario de Bogotá, la única manera de observar el Sol directamente es con filtros especialmente diseñados para ello. Los más conocidos son los Filtros Aluminizados Mylar y el Filtro de Soldadura N° 14. Hay que tener siempre presente el riesgo de lesión por descuido. Este no es un método recomendable para niños.



- NO SIRVEN OTROS FILTROS CASEROS como lentes oscuros, negativos de películas, radiografías, vidrios ahumados y plásticos de colores. Aunque parezcan oscurecer casi por completo el brillo solar, estos dejan pasar la radiación invisible, infrarroja y ultravioleta, que es extremadamente peligrosa para los ojos.