Olvídese del correo electrónico, de Slack y del humilde teléfono. Cuando los trabajadores de una empresa australiana quieren hablar con sus colegas en China, simplemente levantan la cabeza y los miran a los ojos.



Grandes pantallas al final de cada fila de escritorios ofrecen una ventana digital entre las oficinas de Melbourne y Xi'an -a 7.000 kilómetros de distancia- en la empresa inmobiliaria REA Group Ltd. Las oficinas están diseñadas de modo que tengan un aspecto uniforme: poseen una decoración que combina entre ambas y estaciones de trabajo similares.



Lea: (Tecnología al servicio de la salud).



“Realmente sientes que estás mirando a través de una ventana”, dijo Nigel Dalton, inventor jefe de REA, que posee su propio espacio dedicado al desarrollo de tecnologías para su uso en el sector de bienes raíces. "El correo electrónico no es un modo eficiente de comunicación y tampoco es muy humanista".



La videoconferencia permanente es parte de una evolución en el diseño de la oficina pensando en la eficiencia. Otras innovaciones, que pronto se verán en una oficina cerca de usted, incluyen espacios de realidad aumentada, herramientas de traducción en tiempo real e internet 5G súper rápido, lo que otorgaría a muchos trabajadores mayor flexibilidad para trabajar de manera remota.



Lea: (La oficina virtual sigue ganando espacio).



Los portales ayudan a los colegas a comunicarse y conocerse, dijo Stephen Minnett, director fundador del estudio de diseño de interiores Futurespace, que diseñó la sede de REA en Melbourne. "Verás a alguien aparecer con una camisa que no has visto antes, o se cortarán el pelo a la hora del almuerzo, y usted lo comentará", dijo Minnett.



Ver las cosas: realidad aumentada



Los cascos de realidad virtual o aumentada no son solo para los jugadores, dice Minnett. Efectivamente podrían utilizarse en el trabajo. Un dispositivo, como Google Glass o el casco HoloLens de Microsoft, podría sobreponer imágenes digitales en el mundo real.



Una oficina vacía podría convertirse en una sala de conferencias, donde la gente en diferentes lugares físicos puede escribir en pizarras digitales o examinar los productos reproducidos virtualmente.



Lea: (La oficina del futuro se parecerá a la sala de la casa).



Cada movimiento que realice: sensores



Los empleadores utilizan cada vez más sensores para supervisar la manera en que se utiliza el espacio en el lugar de trabajo. En The Edge, la sede de Deloitte en Amsterdam, 28.000 sensores vigilan al personal, en tanto una aplicación para smartphones dirige a los empleados hacia los escritorios vacíos, donde la iluminación y la temperatura se ajustan a las preferencias personales de la persona. Incluso las máquinas de café recordaran la manera en que usted toma su infusión.



Hable conmigo: traducción en tiempo real



Aquí hay algo que aún no está listo para el horario estelar: la traducción de idiomas en tiempo real para videoconferencias. Mientras se ajustan los avances, la tecnología para conversar fluidamente con un hablante no nativo sigue siendo esquiva por ahora, dijo Dalton de REA. "Eso va a cambiar al mundo", agregó.



Más rápido que una bala a alta velocidad: 5G



Se espera que la próxima evolución de las redes móviles, conocida como 5G, se desarrolle en los próximos años y podría hacer mucho más que simplificar el trabajo desde la casa solamente.



El jefe de estrategia de AT&T, John Donovan, dijo que la tecnología abrirá las puertas a "nuevas experiencias en la realidad virtual, conducción automática de automóviles, robótica, ciudades inteligentes, atención médica y mucho más".