Automatización lleva a la pérdida de trabajo y a la depresión

Mark Zuckerberg máximo ejecutivo de Facebook Inc. dio un sentido discurso a los graduados de Harvard. Su principal mensaje a los nuevos profesionales es que ayuden a otros a encontrar su propósito en un mundo en que las maquinas están quitando algunos de los puestos de trabajo y las comunidades no son tan estables.



(Lea: Uno de cada cinco trabajadores padece una enfermedad mental)



"Cuando nuestros padres se graduaron, el propósito estaba en su trabajo, su iglesia, su comunidad, pero hoy, la tecnología y la automatización están eliminando muchos trabajos. La pertenencia en muchas comunidades ha estado desapareciendo. Muchas personas se sienten desconectadas y deprimidas, y están tratando de llenar un vacío en sus vidas", dijo Zuckerberg, de 33 años.



(Lea: Frases de Zuckerberg en su charla con el presidente Santos)



La red social que Zuckerberg empezó a crear en su dormitorio de Harvard cuenta ahora con 1.940 millones de usuarios en todo el mundo, una cantidad suficientemente grande para que el CEO sienta presión sobre su impacto en la sociedad.



(Lea: Facebook tendrá 7.500 empleados para supervisar violencia y odio)



El fundador de Facebook ha dedicado este año a viajar por Estados Unidos para entender lo que la gente siente acerca de la red social y cómo se forman conexiones entre sí, después de que las elecciones presidenciales del país revelaron profundas divisiones.



Zuckerberg dijo que en su gira por los estados, se encontró con adictos a opiáceos y otros que habían caído en tiempos difíciles tras los cierres de fábricas, quienes le dijeron que no habría sido esa su suerte si hubieran tenido algo que hacer.



El estrés experimentado por muchas comunidades estadounidenses aumentará a medida que decenas de millones de empleos sean reemplazados por la automatización, como con los automóviles y camiones autónomos, recalcó.



Sin un sentido de propósito, para Zuckerberg, en un futuro la gente se volverá hacia el aislacionismo, el nacionalismo y el autoritarismo, en lugar de la apertura y la comunidad global. "Hay presión para volver hacia adentro, esta es la lucha de nuestro tiempo. Esto no es una batalla de naciones, es una batalla de ideas", dijo.



Junto con esto mencionó que a menos que las personas trabajen juntas en todo el mundo, no podrán detener las pandemias de enfermedades o el cambio climático.



De igual manera, habló de los logros de generaciones anteriores, como el aterrizaje en la luna y la invención de la vacuna contra la poliomielitis. "Ahora es el turno de nuestra generación de hacer grandes cosas. Las ideas no salen completamente formadas, solo se van haciendo claras a medida que trabajas en ellas. Solo tienes que empezar".



Él sugirió detener el cambio climático poniendo a la gente a trabajar fabricando paneles solares, curando enfermedades haciendo que la gente ofrezca su información relacionada con la salud y el genoma, y modernizando la democracia de modo que la gente pueda votar en línea. Y agregó que ayudar a la sociedad implica un costo, y que las personas que son ricas como él, deben pagar.



Al finalizar su discurso, pidió a los graduados de Harvard que ofrezcan su tiempo, no solo su dinero, a las personas que no tienen la misma oportunidad.



Zuckerberg es la quinta persona más rica del mundo, y junto a su esposa, Priscilla Chan, tienen una fundación filantrópica y se han comprometido a regalar virtualmente toda su considerable riqueza en acciones de Facebook.