Así avanza el paro de taxistas hacia la plaza de Bolívar en Bogotá

A pesar del clima adverso con lluvias y un frío como pocos en la capital del país, centenares de taxistas se reunieron desde la madrugada en los cinco puntos acordados entre el gremio y el Distrito, para llegar en las horas de la tarde a la Plaza de Bolívar.



Hacia las 11 de la mañana se presentaron retrasos en los servicios de los 'amarillos' en el aeropuerto El Dorado, informaron las autoridades.



Según explicó la Secretaría de Movilidad, así están a esta hora los puntos de concentración autorizados. Desde las 8 de la mañana la mayoría de marchas de taxistas arrancaron los recorridos.



1. En la calle 170 con autopista Norte detrás del Éxito, se reunieron unos 300 conductores, presentándose bloqueos intermitentes, en las primeras horas de la mañana, que fue controlado por Gestores de Convivencia y agentes del Esmad. Cuando pasa un vehículo amarillo que está trabajando, los organizadores de la marcha les piden que se unan a esta jornada.



Hacia las 9 de la mañana se complicó el tráfico en ese punto, así como en los servicios de TransMilenio, en el portal. Una vez arrancó la marcha se mejoró la movilidad, aunque se complicó sobre la Autonorte, a medida que avanzaba la movilización.



2. En el estadio de Techo se aglomeraron unos 150 conductores, allí hubo recriminaciones por una ciudadana que solicitó un Uber, cerca de la marcha. El vehículo fue inmovilizado.



Hacia las ocho de la mañana, los conductores tomaron sus vehículos y acompañados por los gestores de convivencia se desplazaron por la carrera 70 (al norte) hacia la avenida Las Américas. Por esta vía giraron hacia el oriente y tomaron dos carriles de la calzada mixta. Hay paso a dos carriles, de los cuatro que tiene esta vía.



Hacia las 9 de la mañana, la av. Américas se congestionó, debido a la marcha. El tráfico a la altura de la av. 68 estaba colapsado. Muestra de ello es que Juan Antonio Rodríguez, un ciudadano, tuvo que esperar más de una hora por la ruta 29 del SITP, que va hacia el sector de Teusaquillo. "El transporte está muy demorado", indicó.



3. En el Museo de los Niños se reunieron unos 100 taxistas, los cuales intentaron bloquear la vía, pero sus mismos colegas los persuadieron de no hacerlo.



Comenzaron el desplazamiento hacia las 8:05 de la mañana, por la calle 63, hacia el oriente, y se dirigen hacia la Plaza de Bolívar. Acompañados de los gestores de convivencias, algunos van a pie y otros en sus vehículos.



4. En el parque El Tunal se ubicaron unos 300 conductores. Un pequeño grupo realizó plan tortuga, pese a que en los acuerdos con el Distrito se les pidió que no lo hicieran.



Los conductores tomaron la avenida Boyacá con destino a la autopista Sur. Hay paso restringido a dos carriles. Hacia las 9:30 de la mañana llegaron a la Sevillana, y de allí tomaron la avenida Boyacá, hacia el norte, para luego desviar por la avenida Primero de Mayo.



Un grupo de 30 taxistas tomó por esta vía, mientras que el grupo restante siguió por la avenida Boyacá, con dirección a la avenida Américas. Ocuparon los dos carriles de la calzada mixta. Los usuarios de transporte se quejaron por la demora de los buses del Sistema Integrado, que están retrasados.



5. En Engativá, se reunieron unos 80 taxistas. Mientras tanto, sobre la calle 64, entre carreras 113 y 113 D se registraron bloqueos desde las 7:30 a. m., por un grupo aproximado de 120 conductores.



"Nosotros pagamos muchos impuestos y plataformas como Uber y Uber X no lo hacen. Pedimos que las apaguen o los legalicen", afirmó el taxista Humberto Rodríguez, de 25 años.​



TAMBIÉN EN PUNTOS NO AUTORIZADOS



Aunque no estaban autorizados por el Distrito, se reunieron unos 20 conductores en la avenida Ciudad de Cali.



También se ubicaron sobre la transversal 42 con calle 3, donde hay cerca de 32 conductores, así como en inmediaciones del Portal El Dorado de TransMilenio, calle 26 con carrera 92, donde hay 30 personas.



En el sur de la ciudad se están concentrando en Usme, donde hay 20 conductores, y en el 20 de julio, donde hay otros 20 ciudadanos quienes aseguran que se van a desplazar hacia el parque de El Tunal.



Sobre la calle 51 con carrera 7.ª (Chapinero) se agruparon más de 100 taxistas, que se unirán a la movilización de sus compañeros. En la carrera. 129 con calle 132 (Suba) 30 más se concentraron, y en la carrera.50 con calle 5.ª, barrio San Rafael, medio centenar de taxistas también armaron su plantón.



BLOQUEOS EN LA CALLE 170



A esta hora se controlan los bloqueos intermitentes que algunos taxistas están realizando sobre la calle 170 y que, según denuncias de ciudadanos, están afectando la movilidad del transporte público.



El Escuadrón Móvil Antidisturbios hizo presencia por varios minutos sobre la calzada de vehículos mixtos, pero ya se ubicó en una zona del andén, y hacia las 8 de la mañana algunos taxistas que estaban concentrados en el punto tomaron sus vehículos y se fueron.



Otros se quedaron a ver las inmovilizaciones de dos vehículos de Uber. Hacia las 8:30 la situación de bloqueos intermitentes mejoró.