Bill Gates asegura que criptomonedas son peligrosas

Esta semana, el fundador de Microsoft, Bill Gates, dio a conocer su posición frente al uso de las criptomonedas. Y esta no es muy alentadora.



Durante la sesión de AMA (Ask me Anything, pregunta cualquier cosa) en Reddit, el filántropo expresó que le preocupaba la fiebre por este tipo de divisas y que la tecnología detrás de estas, traería varios efectos negativos en la sociedad.



De acuerdo con medios internacionales, Gates aseguró que no está a favor de la criptomonedas como el bitcóin debido a que los criminales, terroristas y evasores se pueden estar beneficiando de las transacciones anónimas que se pueden realizar con estas monedas digitales.



“La principal característica de las criptomonedas es su anonimato, y no creo que eso sea una cosa buena”, dijo el empresario.



Adicional a esto, señaló que este tipo de divisa se está utilizando para fines malintencionados como la compra de drogas. “Hoy en día se usan para comprar fentanilo (un opiáceo 50 veces más potente que la heroína) y otras drogas. Por lo tanto, es una tecnología que ha causado muertes de una manera bastante directa”, expresó en Reddit.



Frente a la inversión en este sector, aseguró que no es una buena idea puesto que considera “que la ola especulativa sobre las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) y las criptomonedas es demasiado arriesgado.



NO ES EL ÚNICO EMPRESARIO EN CONTRA



El pasado martes, Steve Wozniak, cofundador de Apple, manifestó que sufrió un robo de siete bitcóins a manos de un estafador. “Alguien los compró con una tarjeta de crédito robada y después cancelaron el pago”, afirmó en la conferencia Economic Business Global Summit, en India.



"Blockchain identifica quién tiene bitcoins… Pero eso no significa que no pueda haber fraude", añadió.



En enero de este año, el magnate estadounidense, Warren Buffett, dijo que no se arriesgaría a invertir en bitcóin o cualquier otra criptomoneda, y aseguró que tendrán un mal final.