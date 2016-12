Bioseguridad: un asunto de vida o muerte

Los cargos más expuestos a sufrir un accidente biológico son: auxiliares de laboratorio con un 62%, bacteriólogos con un 36% y estudiantes de bacteriología con un 1.9%. Así lo reveló Avenir, empresa dedicada al seguimiento de accidentes con riesgos biológicos, en el Foro Icontec de Laboratorios Clínicos que tuvo lugar en días pasados.



Los datos fueron recopilados de 96 municipios, entre las que se destacan las siguientes ciudades: Bogotá con un 34%, Cali 11%, Barranquilla 7%, Cartagena 5% y Medellín 3% de los eventos adversos reportados. Actualmente, las cifras en Colombia de accidentes por exposición a patógenos sanguíneos como Hepatitis B - C o VIH son preocupantes: se registran más de 200 casos diarios de accidentes laborales con peligro biológico.



Entre 2002 y 2016 Avenir recibió 692 casos de personas que trabajan en laboratorios clínicos, de los cuales 6.3% tuvo más de un accidente por peligro biológico. El 80% de los accidentes fueron ocasionados por pinchazos y el resto por salpicaduras. De los pinchazos, 36% ocurrieron durante el uso del elemento cortopunzante (agujas principalmente) y 45% después de su uso.



Los trabajadores de la salud están en grave riesgo de contagio. A propósito del tema Marta Luz Bernal, Gerente General de Avenir opinó: “estamos haciendo un llamado de atención para seguir evitando accidentes biológicos, es importante que junto al autocuidado los trabajadores cuenten con equipos y dispositivos seguros en sus áreas de trabajo”. Bernal agregó que no existe una reglamentación específica para peligros biológicos el Decreto 1443 de 2014, modificado por el Decreto 1072 de 2015, que identifica peligros, evalúa riesgos y establece controles en los ambientes laborales. “Las normas que tenemos no son suficientes para proteger la vida de nuestros trabajadores” puntualizó la ejecutiva.



El personal de la salud en el país necesita medidas de política pública que estén encaminadas a vigilar, controlar y prevenir la ocurrencia de eventos adversos por exposición a riesgo biológico y mitigar sus consecuencias. Por esto es importante que las empresas, además de acogerse a normas, capaciten a sus trabajadores en el autocuidado y prevención de estos accidentes, ya sea por pinchazo o salpicadura, e incluir en sus prácticas diarias la utilización e implementación de dispositivos de seguridad.



La compañía presentó a los asistentes escenarios frecuentes de la ocurrencia de accidentes biológicos en laboratorios clínicos:



* Auxiliar de laboratorio: “estaba tomando una muestra de sangre, al retirar la aguja el paciente me pegó en la mano, se me cayó y me hizo pinchar en muslo izquierdo”



* Auxiliar de laboratorio clínico refiere que en una nevera guardan las jeringas con las muestras de gases arteriales y al fin de la jornada desechan todo. Manifiesta que sacó la gradilla con las muestras y al coger una de ellas se pinchó con la aguja.