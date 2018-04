Administración municipal y la salud en zonas rurales, en la agenda de los candidatos

En el Centro de Convenciones de Cartagena los candidatos Germán Vargas Lleras e Iván Duque participaron del Congreso Nacional de Municipios.



(Lea: 'Propuestas de los candidatos presidenciales para la industria son incompletas')



Allí Vargas Lleras aseguró que si llega a la presidencia desde el primer día de su gobierno propondrá que se unifiquen los periodos de los mandatarios municipales y departamentales junto con el del presidente y los congresistas. Aseguró que de esta forma se puede dar una mejor gobernabilidad a los alcaldes pues no se les cambiarían los mandatarios con los que deben coordinar sus políticas de desarrollo a la mitad de su mandato.



(Lea: Iván Duque y Gustavo Petro lideran intención de voto en nueva encuesta del CNC)



Por su parte Iván Duque señaló que como parte de su plan de desarrollo en los municipios construirá 1.600 centros Sacúdete (Salud, cultura, deporte, tecnología, emprendimiento) en los que los niños serán los principales beneficiados, así como también dijo que trabajaría por ampliar la infraestructura en salud, hospitales regionales y que redefiniría la red hospitalaria para despolitizarla y garantizar salud preventiva en todos los municipios.



MILITARES (R) RECHAZAN FRASE DE PETRO



Los militares y policías en retiro rechazaron “categóricamente” la afirmación de Gustavo Petro en el sentido de que los jóvenes que no pueden acceder a la educación “terminan buscando un puesto en la Policía o en el Ejército” o “en los ejércitos privados del narcotráfico”. Para los oficiales retirados, a los uniformados no se les puede “calificar” como una “pléyade de ignorantes”. Petro dijo que no ha “comparado a los jóvenes que entran a las FF. AA. o la policía con delincuentes”.



PETRO JUSTIFICÓ DESÓRDENES EN DEBATE



El candidato del movimiento Colombia Humana justificó los desórdenes de algunos estudiantes en Manizales, el pasado miércoles, que impidieron la realización pública de un debate entre los aspirantes presidenciales. Según el candidato de Colombia Humana, “nunca reservaron sillas para Petro” en esa actividad. “Era un acto pensado para Duque en una universidad de Manizales. El tinglado generó la rebeldía estudiantil y no la esperaban. No es bueno que medios organicen debates con las cartas marcadas para un candidato”, afirmó.



DIFERENCIAS ENTRE CONSERVADORES



El presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, le dijoa W Radio que el candidato uribista Iván Duque “nunca” manifestó “la decisión” de “asistir a un diálogo formal e institucional” con la colectividad. Sus palabras se dieron luego de que la mayoría de la bancada votó por respaldar a Germán Vargas. La fórmula vicepresidencial de Duque, Marta Lucía Ramírez, consideró que la decisión conservadora de apoyar al exvicepresidente fue “ilegítima” e “ilegal”.



Ya en horas de la noche Vargas Lleras, Duque Sergio Fajardo, Gustavo Petro, De la Calle y Viviane Morales se reunieron para la realización del debate convocado por Noticias RCN.



FÓRMULAS VICEPRESIDENCIALES



Las fórmulas vicepresidenciales del Partido Liberal, Clara López; Coalición Colombia, Claudia López, y Colombia Humana, Ángela María Robledo, plantearon este jueves sus visiones sobre los retos que tiene el próximo gobierno en materia de salud rural.



Clara López aseguró que hay que “repensar todo el sistema de salud, el cual está al borde del colapso”. Claudia López habló de “prevención” y dijo que la salud rural debe estar en manos del Estado. Y Robledo aprovechó para decir que un gobierno de Gustavo Petro no cerrará las EPS, sino que se “iniciará el tránsito” de estas entidades “a un modelo de prevención”.



*Portafolio.co y Política EL TIEMPO