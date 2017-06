Ciberataque mundial afecta a más empresas colombianas

Unas 15 empresas del sector bancario, de las telecomunicaciones, la industria, la teleasistencia y las manufacturas han sido afectadas por el nuevo ataque de "ransomware" que ha sacudido el mundo en las últimas horas, dijo este jueves el director de la empresa de ciberseguridad Digiwere, Andrés Galindo.



Sin embargo, el ingeniero informático, que conoce de los pormenores de este fenómeno en el país andino, apuntó que ninguna entidad o agencia del Gobierno colombiano ha sido afectada por el ataque.



Empresas y gobiernos de medio mundo viven con inquietud del nuevo ciberataque mundial, que de acuerdo con la oficina de policía europea (Europol) aún no ha sido detenido y que llega menos de dos meses después de que el virus "WannaCry" pusiera en jaque y consiguiera burlar los sistemas de seguridad informática del mundo.



"Aún si pagan las empresas igual van a borrar todo el archivo, estos ataques están enfocados en hacer daño, es un 'malware' terrorista porque busca afectarlas, no solo el rédito económico", añadió Galindo.



El directivo resaltó que el Gobierno colombiano tiene una política de "seguridad digital" que busca proteger informáticamente infraestructuras estratégicas del país, empresas y a la ciudadanía en general.



"No muchas compañías quieren contar que están siendo atacadas", advirtió Galindo, quien subrayó que otros países latinoamericanos están siendo igual o más atacados que Colombia, nación que, a su parecer está gestionando correctamente estos ciberataques.



Finalmente, el informático advirtió a los empresarios que no deben pagar el dinero que este virus pide en "bitcoins" y recomendó no abrir enlaces y documentos adjuntos de correos electrónicos extraños o desconocidos.