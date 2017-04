Este lunes inició el Claro Open Colsanitas WTA

Las grandes figuras del tenis mundial femenino se reunirán en Bogotá durante la Semana Santa para disputar la vigesimoquinta edición consecutiva del Claro Open Colsanitas WTA, el torneo de profesional de tenis de mayor categoría que se disputa en Colombia y el certamen de mayor tradición de América Latina.



El torneo se realizará en el Club Campestre Los Lagartos, ubicado en Calle 116 No 72 A – 80.



Se trata del único certamen colombiano que hace parte del Circuito Mundial de la Womens Tennis Association (WTA), el más importante circuito del tenis profesional femenino en el mundo.



El certamen repartirá este año una bolsa de premios de 250 mil dólares y reunirá en Bogotá a jugadoras ubicadas en su mayoría entre las 100 mejores tenistas profesionales del mundo.



“En Colombia nos acostumbramos a ser anfitriones de eventos deportivos de talla internacional. De ahí que le apostamos a seguir fortaleciendo la imagen de nuestro país a través de una gran vitrina como el Claro Open WTA, un escenario ideal para consolidarnos como potencia en organización y realización de grandes eventos. Por eso no dudamos en proporcionar recursos, en esta ocasión por valor de 240 millones de pesos, como muestra fehaciente de nuestro compromiso y respaldo constante al tenis”, asegura la directora Coldeportes, Clara Luz Roldán.



El Claro Open Colsanitas fue ubicado este año en el Circuito Mundial Profesional Femenino de la WTA justo después de tres grandes torneos del mundo, como son el Abierto de Indian Wells, el Miami Open y el WTA de Charleston.



Un total de once jugadoras serán las protagonistas de los partidos.



La número 20 del mundo, la holandesa Kiki Bertens, ganadora de dos torneos WTA de individuales y siete torneos WTA de dobles, encabeza la lista de jugadoras que estarán presentes en el torneo.



Junto a ella están otras dos jugadores top-50 del mundo, como la 41 del escalafón, la checa Katerina Siniakova, y la 49 del mundo, la china Shuai Peng.



Además, el certamen contará con la presencia de la mejor jugadora de Colombia del momento, la bogotana Mariana Duque, del Equipo Colsanitas.



El certamen también podrá ser visto a través de Claro Sports 2, 502 y 1502 en HD, canal que trasmitirá un partido del lunes 10 al jueves 13 de abril, y las semifinales y finales de dobles y sencillos, el viernes 14 y sábado 15 de abril, todo en vivo.



Gabriel Delascasas, director de Comunicaciones y nuevos medios de Claro, indicó “que la compañía está comprometida con el deporte en Colombia y este año, nuevamente, con el Claro Open Colsanitas WTA, los aficionados al “deporte blanco” en el país tendrán la oportunidad de ver lo mejor del tenis femenino, un espectáculo que no sólo reúne a un gran número de deportistas nacionales e internacionales, sino que, se convierte en un espacio de recreación para toda la familia”.



Claro, por quinto año consecutivo, es el principal patrocinador del Claro Open Colsanitas WTA.



El Claro Open Colsanitas WTA tendrá en su sede un estadio central con capacidad para 2.800 personas.



El Claro Open Colsanitas WTA es organizado por Producciones Grand Slam, firma que asumió la realización del certamen desde 2013 y empresa que ha realizado en Colombia más de 67 torneos profesionales a lo largo de los últimos 12 años.