Claves para organizar su presupuesto y financiar su posgrado

Contar con un título universitario de pregrado, ya no es suficiente en el competido mundo laboral. Por eso, hacer un posgrado, se ha convertido en un asunto de vital importancia para los colombianos que quieren conseguir mejores oportunidades profesionales y mayor calidad de vida.



De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Información para Educación Superior - SNIES, el número de interesados en realizar programas de posgrado va en aumento en el país: en 2015, más de 295.600 estudiantes se matricularon en las instituciones colombianas.



Para Manuel Quiñones, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, son muchos los interesados en desarrollar estudios de este tipo en el país, aunque “el factor económico resulta ser el principal impedimento para los colombianos”. Sin embargo, según el experto, es cuestión de “revisar algunos puntos básicos de la economía personal, para encontrar la alternativa que le permita realizar un posgrado”.



UN POSGRADO PARA CADA NECESIDAD



Antes de definir el plan de ahorro adecuado, según Quiñones, el estudiante debe “identificar, de acuerdo a sus necesidades profesionales, la pertinencia del programa a realizar”, teniendo en cuenta que los posgrados pueden ser de varios tipos y se diferencian por la complejidad y duración de sus currículos.



Las especializaciones se enfocan en profundizar habilidades prácticas para que los profesionales puedan desenvolverse mejor en el mundo laboral, las maestrías están dirigidas a personas que dominan cierta área del conocimiento y tienen modalidades de profundización e investigación. Por su parte, los doctorados son formaciones específicamente para investigadores, en donde hay un alto nivel de complejidad y profundidad ya que su fin es generar aportes científicos a la ciencia.



Con el fin de contribuir a que más colombianos puedan programar sus finanzas para el desarrollo de estudios de posgrado, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad El Bosque, presenta algunos tips indispensables para organizar adecuadamente el presupuesto. ¡Así que no muera en el intento por estudiar!



* Conozca la fuente de ingresos y egresos (mensuales como anuales). Lo ideal es hacer la programación de su presupuesto mensual pero proyectarlo anualmente, para tener en cuenta pequeños egresos que se ocasionan mes a mes. ¡Tenga cuidado! A lo largo del año puede generar un desbalance de su economía personal.



* Fije metas y objetivos en espacios de tiempo determinados. Pregúntese: ¿En cuánto tiempo quiere realizar su posgrado? 3 meses, 6 meses, 1 año. De esta manera, establezca un plan de ahorro y abonos. Recuerde que la mentalidad es vital para lograr los objetivos.



* Identifique cuáles son sus necesidades básicas. Tenga en cuenta los productos que compra mes a mes y cuáles son básicos e indispensables en su hogar con el fin de evitar gastos adicionales. ¡



* Abra una cuenta de ahorros. La mayoría de las personas tienen su cuenta para otros usos y no para ahorrar dinero; lo ideal es tener una exclusivamente para este fin y no tocar este dinero hasta que no realice su posgrado. Este ahorro depende de sus ingresos, egresos y las responsabilidades que tenga.



* Sea disciplinado y ordenado. Es muy importante respetar el presupuesto mensual; una recomendación es descargar aplicaciones de finanzas personales, que son sencillas de manejar, en las cuales se puede hacer un presupuesto real y activar alarmas cuando exceda sus gastos.