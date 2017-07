Colombia otorgará Permiso Especial de Permanencia a venezolanos

La Cancillería y Migración Colombia anunciaron la creación de un Permiso Especial de Permanencia (PEP) el cual busca regularizar la situación migratoria de más de 150.000 ciudadanos venezolanos que pese a habérseles vencido los permisos para estar en Colombia, no han abandonado el territorio nacional.



La medida, que se implementó a través de una Resolución firmada por la Canciller; María Ángela Holguín, entrará en vigencia a partir del día de hoy, 28 de Juliio y de ella se podrán beneficiar aquellos ciudadanos venezolanos que hayan ingresado por un puesto de control autorizado sellando su pasaporte y que en la actualidad tengan vencido el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), así como aquellos que se encuentran actualmente en condición de turismo o de otras actividades y tienen necesidad quedarse en Colombia una vez se venzan sus permisos.



El trámite, que no tendrá ningún costo, será habilitado a través de la página web de Migración Colombia,www.migracioncolombia.gov.co, a partir del primero (01) de agosto, y para solicitarlo, el ciudadano venezolano tendrá un plazo máximo de 90 días, luego de la expedición de la Resolución y deberá encontrarse en el territorio colombiano a la fecha de publicación de la misma, haber ingresado al territorio nacional por un Puesto de Control Migratorio habilitado con su pasaporte, no tener antecedentes judiciales y no tener una medida de expulsión o deportación vigente.



El Permiso Especial de Permanencia (PEP) será otorgado por Migración Colombia, previa verificación del cumplimiento de los requisitos, y tendrá una vigencia de 90 días, prorrogables hasta máximo 2 años.



Para Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, esta medida busca ayudar a aquellos ciudadanos venezolanos que han cumplido con la normatividad migratoria, pero que, en la actualidad, debido a diferentes factores, han quedado en una condición de irregularidad o incluso a aquellos cuyos permisos están próximos a vencerse.



El Director de Migración Colombia aseguró que el Permiso Especial de Permanencia (PEP), no reemplazará el pasaporte y no será un documento de viaje válido.



Así mismo, afirmó Krüger Sarmiento, este Permiso Especial le permitirá al ciudadano venezolano trabajar, estudiar y desarrollar cualquier tipo de actividad legal dentro del territorio nacional, siempre que el extranjero cumpla con los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano.



De igual forma, este PEP le permitirá al ciudadano venezolano afiliarse al sistema de seguridad social, conforme a los requisitos establecidos por las autoridades de salud de nuestro país.



Este documento podrá ser suspendido en cualquier momento por la autoridad migratoria si se verifica un mal uso del mismo.



“…Continuamos trabajando en la construcción y consolidación de esa migración ordenada, regulada y segura que tanto quiere el Gobierno Nacional. Esta es una medida más de flexibilización migratoria, la cual busca promover la regularidad y debe ser entendida por el extranjero como un voto de confianza de nuestro país hacia él”, afirmó Krüger Sarmiento.